Pro League: réduit à dix pendant plus d’une heure, Courtrai s’incline face à Westerlo

Réduits à dix pendant plus d’une heure de jeu après l’exclusion de Gueye (26e), les Kerels n’ont pas trouvé la réplique aux buts de Madsen (48e) et Nene (83e). Westerlo s’est montré dangereux rapidement, avec une frappe bien enlevée de Foster qui a léché le poteau du but averse (6e). Avenatti a répondu pour Courtrai, en forçant un arrêt de Bolat sur une incursion dans la surface depuis le côté gauche (12e).