Charleroi se sépare d'Edward Still, Frank Defays assure l’intérim

Mehdi Bayat a tranché. Sous haute pression depuis des semaines - et lui même sous le feu des critiques -, il a signifié à son entraîneur Edward Still son licenciement ce samedi après la lourde défaite au Cercle Bruges (4-1). Inéluctable. Les résultats insuffisants en sont évidemment la principale cause, mais également le fait que le ressort avec une partie du vestiaire s'est fameusement distendu des derniers temps.