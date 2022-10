A Anderlecht, le stress du Clasico (encore) arrêté

En cas de résultat défavorable ce dimanche, la police craint surtout des actions de la BCS, le groupe de hooligans d’Anderlecht. Ces dernières semaines, ils étaient déjà très présents dans le Lotto Park lors des matchs contre West Ham et le Club Bruges. Vêtus de noir et certains cagoulés, ils n’étaient clairement pas venus pour rigoler. Si les joueurs s’étaient fait ridiculiser par leur adversaire, on aurait pu assister à des scènes répréhensibles. La plupart des membres du BCS n’ont pas d’interdiction de stade en ce moment.

1 300 fans d’Anderlecht seront présents à Sclessin.