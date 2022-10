Edward Still (Charleroi) avant d'affronter le Cercle Bruges : "Mon cas personnel n'est pas important"

" Mon cas personnel n’est pas important. Humainement, je ne suis pas quelqu’un d’égoïste. L’une des particularités de la fonction d’entraîneur, c’est de penser à l’équilibre de l’équipe, au staff et aux joueurs de manière individuel. Il faut reconnaître que c’est une période difficile pour le club mais c’est le moment de rester solidaire et de chercher des solutions. On ne va pas retourner la situation en trois matchs mais il faut avancer positivement et recréer une forme de sérénité.”

S’il bénéficie encore de la confiance de Mehdi Bayat qui n’a pas senti légitimement de fracture avec le vestiaire et son entraîneur, la confiance n’exclut pas le contrôle. Au quotidien, l’actionnaire majoritaire échange énormément avec son coach, encore plus ces dernières heures. "Mehdi et moi avons des discussions franches tous les jours", reconnaît Still. "Ce sont des discussions plus agréables et légères après les victoires et c’est sûr que l’énergie est moins légère après les défaites. Le dialogue a toujours été ouvert. Ce mercredi, on s’est vu avant l’entraînement et on s’est encore appelé au soir."

Le retour de Zorgane, l’absence d’Ilaimaharitra

Au JanBreydel, le technicien pourra compter sur le retour de Nkuba et surtout de Zorgane, de retour de suspension après deux matchs en tribunes. "Il a pris de plus en plus d’importance depuis son arrivée à Charleroi. Son rôle s’agrandit. On a ressenti son absence à Saint-Trond." L’apport de l’Algérien ne sera pas de trop avec la suspension d’Ilaimaharitra après cinq avertissements récoltés. Zorgane devrait donc occuper le poste de sentinelle dans un match où Charleroi n’a pas le droit à l’erreur face à une équipe qui reste sur trois victoires en quatre rencontres. "C’est le moment d’être solidaire et de chercher des solutions", pointe Still.

Koffi fait également son retour après quatre longs matchs loin du groupe. Sans être blessé, le dernier rempart avait été mis au repos par Edward Still après un début de saison certes irrégulier mais sans pour autant marquer par des bévues. Ce vendredi, l’ancien mouscronnois fera de nouveau partie du groupe. "Oui, il y sera. On a eu une conversation directe et honnête ce mercredi. Il va beaucoup mieux", déclare le coach.

C’est essentiel pour Charleroi que leur gardien, qui devrait rester sur le banc, soit de retour en forme. Il faudra une victoire pour que ce sentiment se diffuse à l’ensemble du groupe. Sous peine de revivre des jours difficiles.