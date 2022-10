Anderlecht battu par la lanterne rouge, c’est déjà Halloween pour Felice Mazzù

La rencontre aurait déjà pu être bouclée au bout d’une demi-heure, quand la météo avait encore la douceur de l’été indien. Un but d’Offor ou bout de cinq minutes sur une erreur de marquage de N’Diaye. Puis un poteau et une transversale.

Mais il était écrit quelque part que ce duel de milieu de semaine serait spécial. Assurément l’un des plus étonnants de la saison. En l’espace de quelques longues minutes où tout le monde regardait l’arbitre Nicolas Laforge devant son écran télé, le VAR a annulé un but de Silva puis a donné un penalty pour une faute sur ce même Silva un peu plus tôt dans la phase. Un joli boulot de la vidéo qui aurait été parfait si le referee n’avait pas sanctionné le tacle ultra-dangereux de Derijck que d’une jaune. Le défenseur formé à Anderlecht aurait dû être exclu. Peut-être un tournant.

Monsieur Laforge avait pourtant bien son carton rouge avec lui. Il l’a sorti deux fois par la suite. Une fois à Debast pour un coup de coude que le VAR a corrigé en simple faute. Puis une autre à Arnstad dans un duel assez flou où l’arbitrage vidéo est intervenu pour renvoyer le Norvégien au vestiaire.

Mazzù sans argument

À dix contre onze pendant les vingt dernières minutes, le RSCA n’a pas pu garder l’avantage que Diawara lui avait offert à l’heure de jeu. Sur un corner, Sissako s’est retrouvé aussi seul que Vossen en début de rencontre. Avec, cette fois, Diawara dans le rôle du distrait.

Petite erreur, grande conséquence. Sur une pelouse gorgée d’eau suite à un orage violent et en infériorité numérique, le Sporting a tenté mais a fini par tout perdre en encaissant un but du revenant Gano au cœur des dix minutes d’arrêt de jeu. Une cinquième défaite sur les six derniers duels.

Face à un tel bilan, Mazzù n’aura plus d’argument. Et la direction, déjà très nerveuse avant le Topper dimanche passé, n’aura plus probablement plus la patience d’encore y croire. Juste avant le Clasico à Sclessin, la tentation du choc psychologique sera forte dans les bureaux de Neerpede.

Jeudi à l’Elindus Arena, ses hommes ont essayé de bien faire mais on n’a pas revu la même grinta que contre Bruges. Quand on y ajoute des erreurs individuelles grossières, il n’y a pas de miracle, même face à une équipe combattante mais limitée comme celle de Mbaye Leye. Les heures qui suivent seront tendues au RSCA.