La crise est là. Dans les tribunes, les bureaux et sur le terrain. Ce mercredi n’a finalement pas été un jour de congé comme le programme le prévoyait initialement. Les joueurs ont eu droit à un décrassage. Pendant ce temps-là, le staff et la direction ont tenté d’identifier les symptômes et les pistes pour les guérir afin d’apporter une réponse à une situation inimaginable il y a quelques semaines : comment Charleroi s’est-il enlisé dans la crise ?

1. Que reproche le public à Mehdi Bayat ?

Les ultras sont, par définition, les supporters les plus bruyants et les plus influents d’un club. À Charleroi, le groupe leader, les Storm Ultras, a la dent dure contre Mehdi Bayat qui cristallise les critiques depuis longtemps. Pourtant, en dix ans, il a sorti le Sporting des bas-fonds avec son ami et argentier Fabien Debecq. Dans l’ombre des ultras, il ne faudrait pas occulter la frange du public qui ne partage pas l’avis, le négativisme et les actions de protestation des ultras. Cette partie-là existe aussi mais reste silencieuse. Guidée par un mantra que l’on pourrait résumer par "on sait ce qu’on a, pas ce qu’on aura", elle prône l’optimisme et voit le verre à moitié plein.

Mais des griefs à l’encontre de Mehdi Bayat peuvent tout de même être formulés, entendus et débattus. Ses opposants lui reprochent notamment un manque d’anticipation – encore – lors du dernier mercato et un effectif mal équilibré avec trop de joueurs axiaux, pas assez de caractère, pas de doublure sur les flancs et pas de buteur confirmé. Ainsi qu’un discours faussement ambitieux qu’il tient depuis plusieurs saisons.

Le point sensible concerne la transparence – dont Bayat fait souvent l’éloge – et la communication – pourtant régulière – de leur plus haut dirigeant. Elles seraient, selon eux, hypocrites et incomplètes, notamment quant à ses réelles intentions pour le futur du club. Comme prévu, l’administrateur délégué a racheté au fil des années les parts de Fabien Debecq pour devenir – depuis plus d’un an – l’actionnaire majoritaire de la SA Sporting du Pays de Charleroi avec un pourcentage qu’il refuse de préciser.

Parallèlement, il ne s’est pas expliqué non plus sur le montage financier qui entoure l’érection du nouveau stade prévu pour 2025 et dont le budget, en augmentation à cause de la crise, pourrait grimper à 65 voire 70 millions d’euros. Ce n’est pas nouveau mais les supporters ont récemment pris connaissance de l’existence de la société "MB Management Company". Une SRL créée par Mehdi Bayat en septembre 2020 et via laquelle il a investi dans la SA ZebrArena, la société ouverte en janvier 2021 qui va construire et exploiter le nouveau stade. Son apport : 600 000 des 731 707 € de capital, le reste étant délivré par la SA Sporting du Pays de Charleroi, dont Bayat est lui-même actionnaire majoritaire.

Alors qu’il ne cache plus sa recherche assidue – via un cabinet d’audit – d’un investisseur pour continuer à faire grandir le Sporting, le Franco-Iranien sortira certainement largement bénéficiaire, à terme, de son investissement à Charleroi. Lorsque le club paiera la location du stade à sa propre société ou lorsqu’il revendra ses parts… Un business qui irrite les supporters.

2. Still a-t-il perdu son vestiaire ?

Vu le non-match à Saint-Trond et la deuxième mi-temps mardi contre Courtrai, on pourrait le penser. Il nous est déjà revenu précédemment que le management d’Edward Still n’a pas toujours plu au sein du groupe. Certains cadres, anciens et actuels, ont par moments fort peu goûté à l’assurance parfois excessive dégagée par le plus jeune entraîneur de Pro League et par son proche entourage dont Nicolas Still. La saison passée, des accrochages se sont produits entre plusieurs éléments expérimentés du vestiaire et l’analyste vidéo dont les fonctions ont été élargies au terrain.

Malgré son jeune âge, Edward Still a intelligemment tiré les leçons de ces anicroches. Le Brabançon s’est remis en question et a, dit-on, réajuster certains aspects de son management en étant par exemple plus à l’écoute et plus proche de ses joueurs. Ces derniers semblent encore derrière lui comme l’a prouvé la première mi-temps face à Courtrai. En treize journées, le groupe aurait déjà pu lâcher son coach s’il le désirait vraiment comme contre Seraing, Zulte-Waregem, Gand et Anderlecht. Ils ont toujours réagi, preuve que le lien n’est pas rompu.

Certains choix sont par contre discutables. La gestion du cas Koffi pose questions. S’il n’a pas été irréprochable cette saison, le Burkinabé a été mis de côté pour "le ménager" selon l’entraîneur alors que le "Chat" revenait d’une échéance internationale où il avait réussi une clean sheet. Le laisser sur la touche après une excellente première saison ne risque-t-il pas d’aggraver le manque de confiance du gardien ? Après avoir été impérial à Anderlecht (0-1), Pierre Patron a commis une grossière erreur quinze jours plus tard à Saint-Trond (2-1). Comment Edward Still va-t-il gérer le retour de Koffi et se sortir de cette situation délicate ?

Le cas Wasinski interpelle également. Le jeune défenseur ne reçoit que des poignées de minutes tandis que ses concurrences bénéficient d’un crédit nettement plus important malgré plusieurs bévues. Quel message lui envoie-t-on lorsqu’on lui préfère Kayembe, un ailier de formation, pour compléter la charnière centrale ? Le risque que le jeune Doncellois (18 ans) commence à s’impatienter est grand et légitime après ce qu’il a montré l’an dernier.

3. Still est-il menacé ?

Lorsqu’il l’a engagé à l’été 2021, Mehdi Bayat avait presque évoqué un "coup de foudre professionnel", une rencontre "digne de celle avec Roberto Martinez". Le profil moderne, la vision et l’ambition du Brabançon avaient vite convaincu. Sauf qu’aujourd’hui, la direction ne nie pas "qu’il y a un problème sportif" et elle se pose des questions, notamment sur le choix de son entraîneur de ne pas utiliser certains joueurs à leur poste de prédilection.

Mehdi Bayat l’a répété mardi soir sous les huées : il ne sent pas de fracture entre ses joueurs et son entraîneur mais il souhaite des explications et, surtout, une amélioration rapide. En cas de défaite face à Courtrai, la pression aurait été encore plus énorme et elle deviendrait presque insoutenable si le déplacement au Cercle tourne mal, vendredi soir.

On se souviendra aussi que Mehdi Bayat n’a jamais licencié un entraîneur en cours de saison : Felice Mazzù avait décidé de partir pour relever le défi proposé par Genk à l’été 2019 et, ensuite, Karim Belhocine avait été maintenu jusqu’au terme d’une deuxième saison, catastrophique celle-là conclue à la treizième place, la pire depuis la reprise du club. C’était en mai 2021. Il y a donc fort à parier que la direction ne se séparera pas de son entraîneur si tôt, si vite. La trêve internationale approche. Le calme aura probablement regagné le RCSC d’ici là. Du moins, il y aspire. Le Sporting devra manœuvrer intelligemment lors du mercato hivernal – ce que risquent de faire d’autres équipes, surtout avec trois descendants cette saison – en espérant qu’il soit encore en mesure de se battre au moins pour le top 8. Et qu’il ne sera pas déjà éliminé de la Coupe de Belgique. Au risque de passer une très longue saison.