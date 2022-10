Steven Defour retrouve le Standard pour sa première expérience de T1 : « Ils ne doivent pas avoir peur de me virer si cela ne prend pas »

S’il avait déjà goûté à ce nouveau rôle il y a quelques semaines, en assurant l’intérim suite à la suspension de Buijs face au Club Bruges (défaite 3-0), Defour se sait à l’aube d’une nouvelle carrière qu’il n’a pas tout de suite envisagée après sa retraite en tant que joueur, annoncée en mai 2021. "Je ne suis pas encore prêt à être T1", nous expliquait-il il y a un peu plus d’un an. Mais dans la vie, il y a des occasions qu’on ne peut pas manquer. Celle-là en fait partie.

Steven, on vous a quitté entraîneur adjoint dimanche. On vous retrouve comme entraîneur principal ce mardi. Entre les deux, que s’est-il passé ?

Lundi matin, j’ai parlé avec Danny (Buijs) du match perdu à La Gantoise. Ensuite, nous avons fait l’entraînement normalement. Puis une fois rentrés, le conseil d’administration m’a demandé si je voulais prendre le relais.

Vous avez hésité ?

L’année dernière, j’aurais dit non car je ne me sentais pas prêt. Je n’avais pas encore ce feeling en moi. Mais depuis lors, on m’a beaucoup posé la question de savoir si je voulais devenir T1 et j’y ai réfléchi. Je me suis rendu compte que c’était ce que je voulais faire un jour et l’intérim que j’ai effectué contre le Club Bruges a confirmé ce sentiment. Désormais, je me sens prêt.

Vous pensez que c’est le bon moment pour se lancer dans le grand bain ?

Quand le train passe, il ne faut pas le rater. Les circonstances ne sont peut-être pas celles dont j’ai rêvé mais il n’y a pas de bon moment idéal pour qu’un jeune joueur fasse ses débuts. C’est la même chose pour un entraîneur, surtout quand le coach précédent vient d’être limogé. Les gens douteront peut-être de moi en se disant que je n’ai jamais entraîné un club ou que je n’ai pas été assistant assez longtemps. Mais il y a toujours des gens qui parlent. La chose la plus importante, c’est que je ressens la confiance de la direction à mon égard. Et que j’ai confiance en mes joueurs.

Vous nous avez confiés, l’année dernière, vouloir être un coach offensif. Par rapport à Danny Buijs, il va donc y avoir du changement ?

Je suis moi-même et Danny est quelqu’un d’autre. Je veux occuper ce poste de la manière dont je pense être la meilleure. J’ai également un adjoint expérimenté en la personne de Fred Vanderbiest. J’ai une idée de ce que je veux mettre en place. Et nous allons tout faire pour que les joueurs commencent la rencontre face au Standard de la meilleure des manières.

Commencer votre deuxième carrière face aux Rouches, cela doit être spécial.

Oui, c’est spécial. Mais c’est surtout spécial car je suis désormais entraîneur de Malines dans une période où le club vit un moment difficile. L’équipe contre qui nous jouons n’a pas vraiment d’importance. Le plus important, c’est que Malines retrouve des couleurs. Mais nous avons évidemment déjà discuté de la manière dont nous voulons aborder le match face au Standard, un club qui est en train de retrouver une âme. Leurs victoires face au Club Bruges, à Charleroi et à l’Antwerp sont la preuve que la mentalité de gagnant est de retour à Sclessin.

Malines reste sur trois défaites de rang et a déjà connu sept revers en douze rencontres. Le bilan comptable est de 11 points sur 36. La pression sur vos épaules est déjà élevée.

Je suis habitué à vivre avec la pression car je me la suis toujours mise, moi-même. J’ai grandi avec ce club depuis mon enfance et ça me fait mal quand le KV va moins bien. Maintenant, je suis le responsable principal, donc la pression est là. Les supporters savent, je l’espère, que je ferai tout ce que je peux pour mettre Malines dans une meilleure position. Nous le ferons tous ensemble, les joueurs, les entraîneurs, le conseil d’administration et les supporters. Nous devons travailler ça ensemble. Si tout le monde s’y met, Malines ne connaît pas encore ses limites.

Si la mayonnaise ne prend pas, n’avez-vous pas peur que l’histoire avec votre club de cœur se termine par un C4 ? C’est une possibilité qu’il ne faut pas exclure.

J’ai dit au conseil d’administration qu’il ne fallait pas avoir peur de me dire au revoir si ça n’allait pas. Si le club pense qu’il est mieux que je me retire, je le ferai avec plaisir. Mais avant de parler de la fin, commençons par le début. Essayons de donner une issue positive à la rencontre face au Standard et nous verrons ce qu’il se passe par la suite.