Pro League : L'année dernière, l'affiche entre le Standard et Malines était celle du chaos et de la discorde

Les minutes avant l’avaient déjà été. À la mi-temps du match, alors que les Rouches sont menés 3-0, les 600 supporters dans les tribunes malinoises grondent, et après les balles de tennis lancées sur le terrain qui avaient provoqué l’arrêt de la rencontre en première période, ce sont quatre "supporters" qui montent sur la pelouse, pour discuter avec les joueurs, avant la reprise du match.

Ces quatre-là ne sont pas n’importe qui puisqu’ils sont des responsables des Ultras, le premier groupe d’animation du club liégeois. Ils voulaient, dans un premier temps, aller voir les joueurs dans le vestiaire, pour calmer la colère des supporters en tribunes, sur le point d’arrêter le match.

Le temps de la décision, trop long, les a poussés à monter sur la pelouse, avec l’accord du chef de liaison des supporters auprès du club, Quentin Gilbert, et de la direction, abasourdie par le spectacle qui se déroule sous ses yeux.

La scène est lunaire : Gavory est bousculé, Bastien s’énerve et Klauss est pris en tête à tête par un supporter, désormais sous le coup d’une procédure judiciaire pour une interdiction de stade, tout comme les trois autres fans… et l’agent de liaison qui avait accompagné le quatuor sur la pelouse pour s’assurer que cela ne dérape pas plus.

Les interdictions de stade n’ont pas encore été prononcées, puisque les supporters sont allés en appel (suspensif) d’une première décision.

Le retour à Liège, après la claque malinoise, est aussi un moment à part. Alors qu’une partie de la direction et la police conseillent aux joueurs de ne pas rentrer à l’académie, pour y récupérer leurs voitures, et privilégie la solution du parking Ikea d’Awans, où les familles viendront chercher les joueurs, Mbaye Leye assure que son équipe rentrera à l’académie, quitte à s’expliquer avec les supporters. Le rendez-vous sera finalement fixé sur le parking de l’enseigne suédoise.

La rupture est totale, Leye est débarqué pendant le week-end, mais les ennuis ne sont pas terminés…