Plusieurs anciens rouches croient en Defour comme entraîneur: “Je lui souhaite de devenir entraîneur du Standard”

Mais son transfert à Anderlecht depuis Porto, en 2014, l’a fait dégringoler du statut de légende de Sclessin à celui de paria. Tout le monde a encore en tête les images du tifo que lui ont réservé les supporters rouches le 25 janvier 2015. L’ancien Diable rouge a toutefois des amis à Sclessin. À commencer par ses anciens équipiers au Standard : Olivier Renard, Oguchi Onyewu et Mohamed Sarr.

"Steven a tout pour devenir un bon coach, estime Olivier Renard, ex-directeur sportif de Malines et du Standard. Il connaît bien le club. Avec sa personnalité et les valeurs qui étaient les siennes comme joueur, il réussira à condition de bien s'entourer. Il sait mieux que quiconque qu'un coach doit être aussi bon psychologiquement que tactiquement avec ses joueurs, pour les mettre en confiance et les rendre meilleurs."

Oguchi Onyewu va dans le même sens. "Steven a toujours été un joueur sérieux et travailleur, attentif aux détails et passionné. Il sera le même comme coach", estime l'Américain, pas surpris de le voir devenir coach. Pas plus que Momo Sarr. "Avoir été un grand joueur ne fait pas automatiquement de vous un grand entraîneur mais Steven a les éléments tactiques, techniques et humains qui vont lui permettre d'être un bon T1", estime l'ancien défenseur. "C'était un joueur intelligent, ce qui augmentait forcément ses chances de le devenir."

Le fait d'avoir été capitaine, notamment au Standard, en tant que joueur, pourrait l'aider. "Il a su gérer des gens plus âgés que lui et tout le monde acceptait son autorité car c'est quelqu'un d'équitable. Il disait les choses quand il le fallait."

Quel genre de coach sera-t-il ? "Un coach offensif à l'image du joueur qu'il était. I l courait pour tout le monde. Pour faire partie de son équipe, il faudra avoir un grand cœur et tout donner."

Un clin d’œil du destin

Pour sa première comme T1, Defour sera opposé au Standard. "Un clin d'œil du destin ! termine Sarr. Steven a remené des titres au Standard. J'espère que ce match sera le début d'une belle carrière pour lui. Je lui souhaite beaucoup de réussite et de gagner des titres. Je lui souhaite aussi de devenir, un jour, entraîneur du Standard. Peut-être que si ça arrive, les supporters lui pardonneront certains choix de carrière."