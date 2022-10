Des 11 Anderlechtois titularisés lors du premier match de la saison face à Ostende, seuls trois ont entamé le match de dimanche dans la peau de titulaires. Bilan de huit joueurs en perte de vitesse.

1. Ishaq Abdulrazak

Le transfert le plus onéreux de l'été est actuellement un flop. "Il met plus de temps que prévu à s'acclimater" , s'est justifié Peter Verbeke. Ishaq Abdulrazak (20 ans) ne répond pas aux attentes et n'a plus voix au chapitre.

Actuellement, le Nigérian doit se contenter de jouer en U23. La faute à un mauvais début de saison. Dès son premier match, il n’a pas laissé une belle impression. Son exclusion face au Cercle lors de la deuxième journée de compétition a coûté des points au Sporting.

Il n’a plus eu droit à la moindre titularisation depuis et ne convainc pas non plus à l’entraînement. Amir Murillo n’est actuellement pas inquiété par sa concurrence.

Temps de jeu avant le 5 septembre : 170 minutes

Depuis : 0 minute

2. Francis Amuzu

Felice Mazzù a tout fait pour convaincre Francis Amuzu (23 ans) de rester et y est parvenu malgré le flirt de l’ailier avec Nice. Le staff comptait sur Ciske pour faire tout le flanc gauche. Un poste auquel il s’est directement adapté. Lors de la première partie de saison, il comptait déjà deux buts et deux assists en huit matchs. Depuis le 26 août, moment lors duquel les négociations avec le Gym battaient leur plein, il est en perte de vitesse. Il a joué 11 matchs et n’a donné qu’un seul assist.

Une blessure aux ischios contractée face à Courtrai l’a stoppé. Il est remis sur pied mais a dû laisser sa place à Moussa N’Diaye lors du Topper et à Julien Duranville un peu plus tôt. Son blocage psychologique découle de son été mouvementé. Amuzu devra tenter de redevenir celui qu’il était en fin de saison dernière.

Temps de jeu avant le 26 août : 594 minutes

Depuis : 596 minutes

3. Sebastiano Esposito

Wouter Vandenhaute a pris un joueur à parti : Sebastiano Esposito (20 ans). Le président du RSCA a reproché à l’Italien sa célébration après son (beau) but face à Westerlo. Plus tard dans le match, une perte de balle de l’Italien a engendré le but victorieux des Campinois.

Ses matchs amicaux, notamment face à Lyon, ont laissé apparaître ses énormes qualités de buteur. Elles ont parfois refait surface en saison mais ne compensent pas son manque d’implication dans le jeu.

Arrivé de l’Inter avec l’étiquette de phénomène, Esposito a du mal avec le système et ne parvient pas à comprendre ses équipiers. Les récentes percées de Mario Stroeykens et de Lucas Stassin ne feront qu’aggraver sa frustration.

Temps de jeu avant le 5 septembre : 557 minutes

Depuis : 175 minutes

4. Hannes Delcroix

Chaque saison, on pense que ce sera celle de Hannes Delcroix (23 ans). L’éternel malchanceux (il a souvent été blessé) a commencé dans la peau d’un titulaire indiscutable.

C’était sans compter sur un mauvais début de saison de sa part et sur l’arrivée de Jan Vertonghen. Peu importe le système, Delcroix sera un deuxième choix pour son coach. Son job sera de dépanner en cas d’absence ou de méforme de Vertonghen ou de Wesley Hoedt. Seul un enchaînement de plusieurs matchs brillants pourrait faire changer d’avis le staff.

Temps de jeu avant le 12 septembre : 1 076 minutes

Depuis : 263 minutes

5. Noah Sadiki

En début de saison, Julien Duranville était cité comme la prochaine pépite à sortir du centre de formation d’Anderlecht. Noah Sadiki (17 ans) lui a grillé la priorité. Surprise du chef Mazzù lors de la réception de Seraing, le couteau suisse de Neerpede a réalisé un match impressionnant avec un assist d’entrée de jeu.

Il a ensuite alterné le banc et le terrain mais a payé le mauvais match des Mauves à Westerlo. Posté au back droit, il a été sorti de l’équipe à la pause. Depuis, il n’a plus joué qu’une demi-heure lors du match à West Ham.

Temps de jeu avant le 12 septembre : 395 minutes

Depuis : 30 minutes

6. Benito Raman

Anderlecht a communiqué mardi sur une nouvelle absence de Benito Raman (27 ans) pour blessure. Le Gantois est l’un des poissards du début de saison. Lors de la préparation, il s’est battu pour revenir en forme après avoir encouru une blessure à la cheville en fin de saison passée.

Il avait affiché clairement ses ambitions de ne pas revivre une nouvelle saison dans la peau d’une doublure. Il n’a pu profiter que de deux titularisations - face au Cercle et Paide. L’arrivée de Fabio Silva l’a renvoyé sur le banc des remplaçants.

Comme toujours, il a tout donné lors de ses montées au jeu mais n’a jamais pu avoir le même impact sur le jeu que la saison passée. Il va tenter de revenir pour espérer briller avant la trêve forcée par la Coupe du monde.

Temps de jeu avant le 2 septembre : 329 minutes

Depuis : 30 minutes

7. Marco Kana

Marco Kana (20 ans) va enfin pouvoir se soigner. Sentant que ce début de saison pouvait déterminer la suite de sa carrière, Marco Kana a forcé malgré les douleurs. Il traîne des soucis musculaires et tendineux depuis de longs mois et a longtemps voulu éviter l’inévitable : une opération.

Il avait de toute façon compris qu’il serait surtout un faire-valoir cette saison. La blessure d’Adrien Trebel lui a ouvert les portes du 11 de base. Elles se sont refermées devant son nez lors de l’achat d’Amadou Diawara. Son objectif est désormais de revenir à 100 % pour se battre pour sa place.

Temps de jeu avant le 16 septembre : 431 minutes

Depuis : 14 minutes.

8. Anouar Aït El Hadj

Le début de saison d’Anouar Aït El Hadj (20 ans) a été chaotique. Après avoir été mis à l’écart du noyau A à la suite de son refus de jouer avec les RSCA Futures, il a fait son mea culpa et a reçu sa chance sur deux matchs.

Deux échecs face à OHL et Silkeborg. Le Molenbeekois n’entre plus dans les plans du coach et a pour mission de se refaire une santé en U23. Un passage obligé s’il veut espérer redevenir le joueur qu’il était il y a 18 mois.

Temps de jeu avant le 9 septembre : 181 minutes

Depuis : 0 minute.

Trebel, le grand malchanceux

Si la différence de temps de jeu entre le début de saison et les dernières semaines était le seul critère pris en compte, Adrien Trebel ferait partie de la liste. Incontournable en début de saison, il n’a plus joué une minute depuis la lourde chute sur le terrain des Young Boys de Berne qui lui a luxé l’épaule.

Il travaille actuellement à son rétablissement. Le Français ne devrait plus tarder à reprendre les entraînements collectifs. Il aura besoin d’une période d’adaptation afin que son épaule puisse encaisser les chocs.

Il rêve de pouvoir rejouer un match avant le début de la Coupe du monde. Le chrono tourne, il ne lui reste plus que quelques semaines.

D’autres cadres ont connu des creux

Wesley Hoedt est l’exemple qui prouve que personne n’est intouchable. Le Néerlandais n’avait pas loupé une minute de jeu avant d’être écarté à la pause face à Malines puis d’être sacrifié à West Ham sur l’autel du système, Mazzù étant passé en 4-4-2 pour l’occasion.

Il n’est pas le seul cadre à avoir connu des moments plus difficiles ces dernières semaines. Le numéro 10 de Yari Verschaeren était supposé lui donner des ailes. C’est tout le contraire qui se passe. Il n’a marqué qu’un seul but (face à Courtrai) et n’a pas encore donné d’assist cette saison. Face au Club Bruges, il a dû prendre place sur le banc.

Majeed Ashimeru a, lui, connu des hauts et des bas. Stoppé par une blessure, il a assez rapidement repris sa place de titulaire avant de tomber malade et d’être une nouvelle fois remis sur le banc. La montée en puissance de Kristian Arnstad et le profil plus défensif d’Amadou Diawara pourraient lui coûter une place dans le onze.