Pro League: les horaires absurdes fâchent les fans

Un message appuyé par des banderoles de contestation qui ont fleuri dans à peu près toutes les tribunes de Pro League dernièrement. Le message était sensiblement identique : "Le 12e homme a aussi un calendrier !"

Difficile de leur donner tort. Il sera d’ailleurs intéressant d’observer la moyenne des assistances, fin de semaine, mais il y a fort à parier qu’elle sera inévitablement inférieure à la moyenne habituelle vu les jours, les heures… et les affiches. Comment un fan d’OHL peut-il s’organiser raisonnablement pour assister au match à Eupen un mardi à 18 h 30 ? À quelle heure doivent démarrer les suiveurs de Courtrai pour avaler les 120 kilomètres jusque Charleroi à la même heure ?

Un pont trop loin

Certains ne se sont pas infligé pareil casse-tête. Exemple à Courtrai où le collectif "United 19" a opté, en signe de protestation, pour un boycott pur et simple du déplacement au Mambourg. "Nous avons décidé de ne pas nous déplacer pour ce match pourtant très important. C’est plus qu’un pont trop loin, peut-on lire dans le communiqué. Notre cœur saigne mais c’est une décision mûrement réfléchie, Pour le bien de l’avenir du football, de notre club, de nos couleurs et de nos valeurs fondamentales."

On apprend par ailleurs qu’une dizaine de supporters devraient tout de même effectuer le déplacement de leur côté.

À l’Union Saint-Gilloise, qui reçoit Gand mercredi avant même l’heure des journaux télévisés du soir, l’assistance dans le bloc adverse devrait également être famélique. Selon nos informations, les supporters gantois, mécontents, seront en effet peu nombreux à rallier le parc Duden.

Les clubs assis entre deux chaises

Du côté des clubs, on n’a en réalité pas grand-chose à dire sur ces horaires. Et même si on entend le mécontentement des fans, il paraîtrait délicat de critiquer un détenteur de droits – Eleven Sports – qui ne fait que répondre aux exigences de la Pro League et qui a cassé sa tirelire lors du dernier appel d’offres pour rafler la mise grâce à une enveloppe historique pour le football belge de quelque 103 millions d’euros annuels sur cinq ans, de 2020 à 2025. Ce qui, in fine, augmente les recettes des clubs.