Andreou 6,5 Il a plutôt bien muselé Gueye et a géré les duels aériens en première période. Didier Lamkel Zé a failli lui jouer un mauvais tour (67e).

Bessilé 4 Une intervention limite non sifflée sur Gueye après la pause. Ne suit ni Gueye sur la réduction du score ni Avenatti sur l’égalisation.

Tchatchoua 6 Il n’a pas misé assez sur sa vitesse face à D’Haene sur le plan offensif. Toutefois, un bon centre (37e) non exploité par Hosseinzadeh. Défensivement, il a bien géré la situation.

Ilaimaharitra 6,5 Un joli but, sa spéciale, d’une frappe lointaine et croisée et un cinquième avertissement synonyme de suspension pour le match au Cercle. Au milieu de cela, quelques récupérations et beaucoup de courses.

Morioka 5 Il manque l’ouverture du score en ne mettant pas assez de puissance dans sa frappe (10e). Comme ces dernières semaines, il a été trop discret.

Kayembe 7 De la rigueur défensive où il a bien fermé son couloir et une activité permanente sur son flanc. Dommage que Benbouali n’en ait pas profité (69e).

Heymans 6,5 Une première tentative (7e) avant de trouver la mire pour ouvrir le score. A pu servir de point de fixation parfois malgré son gabarit puis a été très mobile en redescendant d’un cran.

Hosseinzadeh 5,5 Perfectible dans son jeu même s’il a été intéressant sur le plan offensif et qu’il est à créditer d’un assist sur le deuxième but. Beaucoup de combativité et de hargne pour masquer ses lacunes.

Mbenza 6 Un excellent service pour offrir l’assist à Heymans. Sa vitesse a fait mal à la défense courtraisienne même si comme à son habitude, ses partenaires ne misent pas assez sur sa vitesse.

Benbouali 4 Il manque trois grosses occasions dont deux dans le temps additionnel.

E. Still 4 Il a coaché avec la peur au ventre dans les vingt dernières minutes et son équipe a concédé le nul face à un adversaire très faible.