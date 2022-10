Depuis l'année passée contre Malines, le Standard est passé des soins intensifs à la course au top 4

Ce vendredi-là, le 1er octobre, ce sont les Rouches qui avaient pris la marée en vingt minutes, et concédé trois buts. Ils n’avaient pas encore touché le fond, mais une fracture était née avec les supporters et tout semblait aller de travers.

Denis Dragus était un des cinq joueurs du groupe actuel qui fera à nouveau le déplacement, avec Arnaud Bodart, Gojko Cimirot, Nicolas Raskin et Laurent Henkinet. Le médian offensif roumain avait réduit le score. Dimanche, après la nette victoire contre l’Antwerp (3-0), il disait à propos de ce dernier Malines – Standard : "C’est une expérience qui nous a fait grandir, on voit qu’il y a du changement."

Absent, puisqu’il n’était pas repris par Mbaye Leye à l’époque, Noë Dussenne avait suivi la déroute, à distance. Mais un peu plus d’un an après, il assure, impliqué : "Comme on l’a fait à Charleroi, on va aller à Malines pour mettre les points sur les i."

L’idée de revanche a rarement été aussi pertinente que dans ces circonstances. Le Standard, surtout, arrive lancé, dans la foulée d’un 18 sur 21 qui en fait la troisième meilleure équipe du moment, derrière Genk (19) et l’Union (18).

Le succès contre l’Antwerp (3-0), après celui contre le Club Bruges, pourrait faire naître des idées de course au top 8, voire mieux, au top 4. Ronny Deila avait manié la prudence, dès dimanche, en rappelant tout le monde "à garder les pieds sur terre".

Les joueurs n’ont pas dit autre chose, à l’image de Dussenne : "C’est très bien le top 5 (NDLR : le Standard est cinquième), mais on va continuer notre route." Dragus ne s’est pas trop projeté – "on verra à la fin où nous sommes" – alors que Marlom Fossey disait vouloir y aller "étape par étape". L’arrière droit, surtout, ajoutait ceci : "On doit entamer chaque match avec la même mentalité."

Car tout le monde aura encore en tête l’enchaînement Bruges – Seraing au moment de monter dans le car vers Malines. Il y avait eu une trêve internationale entre les deux matchs, mais le différentiel avait été trop important entre le succès convaincant contre les Blauw en Zwart (3-0) puis la défaite contre le voisin sérésien (0-2). La difficulté dans le jeu avait rappelé certaines limites liégeoises, et avant Malines, tout le monde est au moins prévenu.

Dimanche, après le succès de son équipe, Deila a d’ailleurs glissé : "On peut se créer plus d’occasions encore, être plus présent dans le rectangle (adverse)." L’entraîneur norvégien parvient, actuellement, à tirer le meilleur de joueurs qui semblaient à la rue, il y a un an, voire six mois. Mais il a aussi compris qu’il ne pouvait pas laisser ce groupe trop tranquille, et s’installer dans un certain confort.

L’un des atouts de l’ancien technicien du Celtic Glasgow est ainsi la pensée positive. Il parvient à mettre en avant les qualités de ses joueurs, avant de voir les côtés faibles. Même dans les moments durs, en début de saison, il a appuyé sur ce point, tout en rappelant chacun à ses responsabilités après la défaite contre Seraing.

Son idée du collectif, et de ce qu’il représente, a aussi modifié les ressorts d’un groupe qui a été modifié en profondeur au mercato, avec huit arrivées.

Malgré tout, il reste ce constat : tant contre Bruges que contre l’Antwerp, un ou deux renforts estivaux avaient débuté la rencontre – Zinckernagel contre Bruges ; Alzate et Fossey contre l’Antwerp. Balikwisha est "nouveau" d’une certaine manière, puisqu’il ne jouait pas avec Leye puis Lukas Elsner.

Mais cela laisse au moins huit joueurs, de la saison passée, qui ont changé de dimension, à l’image d’Aron Dönnum, meilleur comme ailier gauche, de Nicolas Raskin, plus mordant en numéro 6, ou d’Arnaud Bodart, à nouveau décisif.

La victoire aide à tracer un sillon, mais la mentalité a aussi changé, au Standard, et c’est une partie de l’enjeu du match de ce mercredi soir, face à une équipe qui cherchera aussi à se relancer, pour faire oublier les démons du passé.

Il y a un peu plus d’un an, les Standard était aux soins intensifs. Avant d’accueillir Anderlecht à guichets fermés, ce dimanche, un succès en semaine serait à la fois une bonne idée et une manière idéale de voir arriver le Clasico.