Charleroi partage face à Courtrai après avoir mené 2-0 : c’est la crise au Mambourg (vidéo)

A la 15e minute, Hosseinzadeh se jouait de la défense avant de se présenter face à Ilic dont la sortie était à la limite de la faute. Déséquilibré, l’Iranien ne pouvait plus frapper au but après avoir trop traîné...

À la 27e, Heymans était bien servi par Mbenza et se jetait pour devancer Watanabe avec une frappe taclée qui trompait Ilic (1-0). Et à la 42e, Ilaimaharitra profitait d’une récupération haute de Bager et d’un service de Hosseinzadeh pour envoyer une belle frappe des 25 mètres (2-0). Dans la foulée, Mbenza trouvait Ilic sur sa route, au bout d’une contre-attaque supersonique.

Au retour des vestiaires, Patron se détendait joliment sur une tête de Gueye. Dans la foulée il repoussait une lourde frappe de D’Haene. Mais la troisième était la bonne pour Courtrai, lorsque Lamkel Zé trouvait Gueye à l’entrée du petit rectangle, avec un superbe centre. Cette fois, le gardien carolo ne pouvait rien faire (2-1).

À la 87e, Patron se déployait une nouvelle fois avant de voir Mbayo frapper sur le poteau. Dans la minute suivante, Avenatti égalisait de la tête, suite à un centre parfait de D’Haene, alors que Patron était une nouvelle fois abandonné par sa défense (2-2).

L’arbitre devait alors interrompre la partie suite aux débordements des supporters locaux, qui lançaient plusieurs fumigènes sur la pelouse.

Après dix minutes aux vestiaires, les joueurs pouvaient revenir sur le terrain pour terminer le match. Benbouali ratait la balle de 3-2 avec une frappe magnifiquement repoussée par Ilic. Une minute plus tard, le même Benbouali envoyait dans les nuages une reprise de volée alors qu’il était au point de penalty.

