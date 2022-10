Une parade sur un essai de Muja à 2-0 après une relance, la seule, manquée avant un réflexe salvateur sur une tête d’Alderweireld à 3-0.

Dussenne 8

Si Frey n’a pas eu voix au chapitre, c’est en grande partie grâce à la prestation du capitaine, impérial comme l’ensemble de la défense. Il est à la base du 1-0 avec son ouverture pour Alzate.

Bokadi 8

Calme en toute circonstance, il a parfaitement géré les débats avec quelques sorties de défense de grande classe.

Cimirot 8

Même s’il ne l’apprécie pas à sa juste valeur, ce poste de central gauche lui va à merveille. Intelligent dans chacune de ses prises de décision, le Bosnien s’offre une seconde jeunesse à bientôt 30 ans, de quoi donner envie à la direction de le prolonger…

Fossey 8

L’Américain a impressionné dans la justesse de ses interventions défensives. Il n’a laissé aucun espace dans son dos. Il a un pied dans le 3-0.

Balikwisha 9

Une facilité technique déconcertante pour l’aîné des frères qui a tout simplement été magistral. Prestations cinq étoiles. Il amorce l’action du 3-0. Il partage le statut d’homme du match avec Canak.

Raskin 8,5

Ce rôle devant la défense est parfait pour lui. Avec Alzate, l’entente est parfaite tout comme avec Balikwisha. Le Liégeois est occupé à prendre une autre dimension avec un nouvel assist à la clé.

Alzate 8,5

Son jeu en première intention est un régal. Sur le premier et le troisième but, il mystifie la défense anversoise.

Dönnum 8,5

Le Norvégien est transfiguré. Il n’a simplement pas manqué une seule action. C’est lui qui offre le 1-0 sur un plateau à Balikwisha avant d’être à la récupération sur la phase qui amène le 2-0. Qui aurait cru, il y a un an, que Dönnum serait ovationné par Sclessin lors de sa sortie ?

Dragus 9

Sur le banc lors des deux derniers matchs, le Roumain devait saisir sa chance, il l’a fait de main de maître avec un but somptueux et une implication qui l’est tout autant dans le 3-0.

Davida 6

Rentré alors que le score était acquis, il a tenté d’apporter sa pierre à l’édifice mais sans être décisif.

Laursen 6

Bien monté, il offre une balle de but à Perica qui n’en fait malheureusement rien.

Deila 9

Après avoir dispensé une semaine basée sur la tactique à ses hommes, le Norvégien a, non seulement, trouvé les bons mots mais aussi fait les bons choix. Petit à petit, il transforme le Standard.

L’homme du match: Canak 9

Invité surprise du 11 de base, le jeune produit du centre de formation a régalé Sclessin. Au-delà de son but, qui est superbe, il a abattu un travail colossal tant en possession qu’en perte de balle. Avec plus de réussite, il aurait même pu présenter des statistiques plus importantes.