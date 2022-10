Il ne faut plus sous-estimer Seraing

Vendredi soir, les Sérésiens ont, une nouvelle fois, prouvé qu’ils avaient suffisamment de qualités pour réaliser un miracle que peu de pronostiqueurs auraient osé risquer à l’aube de la campagne. C’est désormais certain, ils sont capables de prendre des points contre n’importe qui, même contre une équipe qui sortait d’un douze sur douze et avait déjà fait chuter le Standard, Anderlecht, Charleroi et Bruges.

Ils ont parfaitement résisté à la pression du kop campinois, situé tout proche du gardien et particulièrement en voix durant nonante minutes. Ils étaient menés à la pause mais pouvaient quand même se targuer de n’avoir rien laissé à une équipe séduisante offensivement depuis plusieurs semaines. Les deux buts étaient le résultat de malchance et d’une erreur individuelle: une frappe (non cadrée) depuis l’entrée du grand rectangle et une double erreur de Sandro Trémoulet (relance dangereuse dans l’axe et approximation dans son placement). Pour le reste, Timothy Galjé n’avait pas été vraiment mis à contribution.

José Jeunechamps est parvenu à transformer ce tout nouveau noyau en un bloc difficile à bouger, même lorsqu’il change de schéma tactique. Son 5-4-1, constitué pour contrer les montées des arrières latéraux de Westerlo, a parfaitement tenu la route, tout comme le traditionnel 3-5-2 utilisé dès le retour des vestiaires.

La force de cet effectif est également de connaître ses limites. Les Métallos n’ont jamais cherché à prendre le contrôle du jeu, bien conscients que les flèches campinoises ne demandaient que ça. Ils ont encore prouvé être habiles pour profiter d’une mauvaise passe adverse et lancer immédiatement un contre. Avec la technique épatante d’Antoine Bernier, et la puissance des deux pistons, cela amène souvent du danger. Signe de la confiance qui les habite en ce moment, ils ont marqué deux buts… sur leurs deux seules tentatives cadrées.

Contre le Cercle mardi

Seraing vient d’enchaîner un troisième match consécutif sans défaite (cinq points sur neuf) et pourra regarder ses concurrents directs s’affronter durant le week-end (Courtrai-Zulte Waregem, Cercle Bruges-Eupen). La préparation parfaite avant le match très important de ce mardi soir face au Cercle, qui pourrait permettre aux Sérésiens de s’éloigner un peu plus de la zone rouge.