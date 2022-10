Le premier moment est à situer la saison passée, le 20 mars. Le Standard se bat pour sa survie en D1A, et Aron Dönnum ne cache pas son désintérêt alors que ses équipiers sont sur la pelouse.

Sur la touche, alors qu’il est amené à s’échauffer, il rigole avec Denis Dragus, appuyé sur la main courante du stade des Éperons d’or. Dans les tribunes, Renaat Philippaerts, le responsable des préparateurs physiques, suit la scène avec un brin de fatalisme.

Le deuxième moment est plus proche, le 28 août dernier. Le Standard ne se bat pas pour sa survie, mais pour sortir de la crise, après avoir entamé le championnat par un 4 sur 15.

Installé sur le flanc gauche, pour la deuxième fois de la saison, le médian offensif norvégien laisse une bonne impression, et va valider un choix que Ronny Deila a confirmé les semaines suivantes.

Dönnum est meilleur, dans son système, quand il évolue à gauche. L’entraîneur s’en est expliqué ce vendredi : "Techniquement, et au niveau de la compréhension du jeu, c’est la top classe. Il comprend le jeu défensivement, et offensivement il est impliqué en zone de finition. Quand on a changé le système (NDLR : pour passer à une défense à trois), je ne le voyais pas en 8, car il faut trop courir."

La mue s’est donc faite, au bout d’un an, et Deila perçoit un joueur heureux à l’entraînement, qui s’est même improvisé barbier et coiffeur "officiel" du vestiaire.

Onze fois titulaires en onze journées

Quand il a débarqué à Liège, pendant l’été 2021, l’international norvégien (2 caps) avait été présenté comme le "King in the North", dans une vidéo qui faisait référence à "Game of Thrones", la série à succès. Il est difficile de prédire si Dönnum, sous contrat jusqu’en juin 2025, sera un jour le roi de Sclessin. Mais il est, avec Deila, un joueur différent, et le seul, avec Bodart, qui a commencé les onze rencontres de championnat, devant Gojko Cimirot (10).

Il est, aussi, un de ceux à ne jamais finir un match. Huit fois, il a été remplacé, entre la 60e et la 75e minute. Contre Seraing, il avait quitté le jeu, blessé, au bout de 26 minutes, et en avait disputé 89 à Courtrai.

Deila précise : "Son plus grand défi est d’être à 100 % de son potentiel physique. Pour le moment, il est fatigué (au bout d’un certain moment), donc il est plus facile de commettre des erreurs. Je dis aux joueurs de donner le maximum, qu’on peut les remplacer quand ils sont fatigués. Mais il doit encore travailler pour finir ses matchs."

La confiance de l’entraîneur norvégien en son compatriote – ils se sont connus à Valerenga, entre 2017 et 2019 – est un élément à prendre en considération pour comprendre l’évolution du médian offensif de 24 ans.

S’il peut aussi sanctionner une mauvaise prestation, comme il l’avait fait contre OH Louvain en le remplaçant au repos, Deila commence donc toujours avec Dönnum. Un premier indice de cette confiance avait filtré lors de la première journée, contre Gand.

Avec à peine dix jours de préparation dans les jambes, après ses vacances, décalées, en raison de son prêt à Valerenga (voir par ailleurs), Dönnum avait été titularisé pour la reprise du championnat.

L’exclusion de Calut, au bout de quinze minutes, l’avait envoyé sur le flanc gauche, déjà, avec une mission plus défensive, en infériorité numérique. Il s’était parfaitement acquitté de sa tâche, avant de repasser à droite pour les matchs suivants, laissant à nouveau une impression trop moyenne, manifestant son courroux quand il ne recevait pas le ballon, et défendant à moitié.

Depuis Courtrai, son positionnement à gauche offre une autre version du Norvégien, élu homme du match à Charleroi pour la première fois de la saison.

S’il n’a pas encore marqué, ni donné une passe décisive cette saison – il avait fini la saison passée avec trois buts et trois passes décisives en 28 matchs, toutes compétitions confondues –, il a progressé dans tous les compartiments du jeu (voir infographie).

Plus précis dans son jeu de passes, plus efficace dans ses centres, meilleur dribbleur, il a aussi progressé dans son travail défensif, en étant plus appliqué dans les duels et en récupérant plus de ballons.

Son impact offensif – il provoque deux fois plus de fautes et touche deux fois plus le ballon dans le rectangle adverse – est le signe que le joueur a trouvé ses marques, et paraît moins agacé quand cela ne tourne pas comme il veut.

Après les sifflets, les applaudissements

À Charleroi, à sa sortie, à la 64e minute, il a reçu les applaudissements du millier de supporters présents dans les tribunes du stade. Alors qu’il y a quelques mois encore, il était l’une des cibles principales pour expliquer la mauvaise passe du Standard. Son passage à gauche ressemble à une évolution dans le bon sens. Il ne manque qu’un but pour que Dönnum ouvre son compteur et confirme qu’il a passé un palier.