Malheureusement pour le coach norvégien des Rouches, il devra composer sans deux des éléments les plus créatifs de son noyau : Selim Amallah et Philip Zinckernagel. Toujours en pourparlers avec la direction liégeoise pour une prolongation de son contrat, Selim Amallah ne s’entraîne plus avec le groupe et n’entrera plus dans les plans sportifs du club tant qu’il n’aura pas prolongé son bail en bord de Meuse.

Quant à Zinckernagel, il est suspendu suite à son exclusion pour abus de cartons jaunes dans le Pays Noir. Même s’il ne compte que quatre apparitions pour trois titularisations, l’expérimenté Danois a déjà marqué l’équipe de son empreinte et son absence risque de se faire ressentir.

Du coup, Ronny Deila est contraint de revoir ses plans pour la réception de l’Antwerp qui constituera assurément un nouveau test pour les Standardmen.

Dragus doit se (re)montrer

Sur le banc pour le premier match de championnat contre La Gantoise, Denis Dragus a su gagner la confiance de Ronny Deila au point de démarrer les huit matchs qui ont suivi la réception des Buffalos. Avec ses buts importants contre Ostende ou encore à Saint-Trond, le Roumain avait largement contribué au retour au premier plan du Matricule 16.

Mais la trêve internationale, qui l’a vu effectuer son retour en sélection avec 11 minutes de temps de jeu en Ligue des nations en Finlande, aura freiné sa progression.

Sur le banc lors de la visite de Seraing, le Roumain n’a pas convaincu lors de sa montée au jeu, pas plus qu’il ne l’a fait la semaine dernière à Charleroi où il a eu deux fois l’occasion de mettre les siens à l’abri.

Les absences de Zinckernagel et d’Amallah devraient normalement lui permettre d’effectuer son retour dans le 11 de base. Dragus serait alors aligné en soutien de Perica tandis que le duo Alzate-Balikwisha prendrait place devant Nicolas Raskin qui évoluerait en numéro six.

Souvent sujet à des passages à vide depuis son arrivée au Standard, c’est d’ailleurs ce que tous ses coachs lui ont reproché, Denis Dragus serait bien inspiré de saisir sa chance à deux mains ce dimanche face au leader anversois.

Amallah : pas d’avancée

Écarté dimanche dernier pour le choc wallon, Selim Amallah ne s’est toujours pas entraîné avec le groupe cette semaine. Et pour cause, tant que sa situation n’est pas éclaircie, autrement dit, tant qu’il n’a pas prolongé son contrat, il ne participera plus aux séances collectives et il ne jouera plus une minute pour le Standard.

Mardi, le contact a été renoué entre les dirigeants, Fergal Harkin et Pierre Locht en tête, et l’international marocain. Les deux parties voyaient leur point de vue se rapprocher et se laissaient un peu plus de 48 heures pour tenter de parvenir à un accord qui répondrait aux attentes des deux camps. Mais les journées de mercredi et jeudi n’ont pas été aussi productives qu’on ne l’aurait escompté en bord de Meuse. À cette heure, les discussions sont toujours en cours entre Selim Amallah et la direction liégeoise.