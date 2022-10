Arie Haan: « Ce tifo de 1976 m’a touché »

Le quintuple vainqueur d’une Coupe d’Europe (trois avec l’Ajax, deux avec Anderlecht) et double finaliste de Coupe du monde (en 1974 et 1978) a toutefois assisté au match aller contre West Ham au Lotto Park. Il était – avec Jean Thissen, Peter Ressel, Michel De Groote, Erwin Vandendaele et Michel Lomme – l’un des six anciens vainqueurs de la finale de 1976 contre West Ham (4-2) à avoir répondu favorablement à l’invitation d’Anderlecht.

Vous êtes spécialement venu d’Espagne pour cette réunion.

Oui, parce que peu de clubs entreprennent de telles initiatives pour leurs anciens joueurs. Et cela me fait toujours plaisir de revoir d’anciens équipiers. Qui plus est, Anderlecht reste le club de mon cœur. J’y ai passé neuf ans de ma vie : six comme joueur et trois comme entraîneur, en deux étapes. En entendant l’admiration des gens jeudi dernier, j’ai ressenti que nous étions vraiment des privilégiés d’avoir pu jouer lors de la plus grande époque d’Anderlecht.

Quatre titulaires de cette finale sont décédés…

Je vois de plus en plus d’anciens coéquipiers d’Anderlecht, de l’Ajax ou de l’équipe nationale des Pays-Bas disparaître. Cela me confronte à la réalité que je suis dans la dernière phase de ma vie. Je ne vais pas prétendre que j’ai peur de la mort – je suis encore en bonne santé, je fais un peu de natation tous les jours et je fais deux fois du golf par semaine – mais j’y pense quand même.

Dommage que le stade fut encore à moitié vide quand vous avez été mis à l’honneur sur le terrain. Les embouteillages sur le Ring en sont la cause…

Vous croyez que c’est à cause du trafic ? Moi, je pensais que les gens étaient restés au resto jusqu’à la dernière minute. Du moins, c’est ce que faisaient les supporters d’Anderlecht à mon époque. Le public du Sporting a toujours été spécial. Ce qui m’a le plus touché pendant l’hommage, c’était ce tifo géant avant le match. Ma-gni-fique ! J’en avais la chair de poule.

On vous a vu papoter avec Jean Thissen. En quelle langue ?

Ah, mon ami Jeannot (NDLR : le surnom de Thissen)ne parle toujours pas néerlandais, donc je me suis débrouillé en français très basique. Jeannot est toujours le même. On dirait un ours quand on le voit, mais il a un cœur en or et un très bon humour. On a bien rigolé au repas après le match. Ce n’est plus le restaurant Saint-Guidon comme je l’ai connu, mais c’était bon.

Hélas, Anderlecht a perdu 0-1...

C’est vrai, mais je ne me suis pas ennuyé. Anderlecht a de bons petits joueurs. Quand Anderlecht mettait la pression sur la défense de West Ham, elle reculait. Si le Sporting est courageux et ose prendre l’initiative, je crois que les Mauves peuvent même gagner à West Ham, ce jeudi. Malgré leurs énormes dépenses, les Anglais n’ont pas une si bonne équipe que ça. Je n’ai pas vu de joueur qui vaut 80 millions.

Felice Mazzù était sous pression comme vous l’étiez au début de la saison 1998-1999. Vous aviez été viré après la neuvième journée.

Faux ! J’ai démissionné ! Comme en 1987, lors de mon premier passage comme entraîneur d’Anderlecht. Je n’étais pas d’accord avec certaines choses. Le conseil que je peux donner à Mazzù est le suivant : quoi qu’il arrive, reste fidèle à tes principes ! Reste qui tu es, malgré la pression ! N’aie pas peur des conséquences.

Pourtant, il a été contraint de changer de système. À Malines, il a laissé son 3-5-2 au vestiaire et a gagné le match avec un 4-4-2, sans votre compatriote Wesley Hoedt.

Hoedt n’était pourtant pas mauvais contre West Ham. Et vous dites donc qu’ils ont joué en 3-5-2 contre West Ham ? Moi, je trouvais que c’était un 3-6-1. Le petit numéro 10 Verschaeren jouait dans l’entrejeu. En fait, je ne voyais pas vraiment de système de jeu. Et les transitions offensives et défensives se déroulaient trop lentement. Je ne voyais pas d’organisation. Mais si Mazzù a changé de système au repos à Malines, cela doit avoir été sa propre décision. Je ne crois jamais que c’est la direction qui l’aurait forcé à changer de système. Impossible. Il a sans doute vu clair lui-même.

Actuellement, Anderlecht doit se contenter de la Conference League. À votre époque, vous jouiez des finales de Coupe d’Europe.

Oui, mais le Real Madrid et l’Ajax ont aussi connu un creux. Ils sont redevenus des valeurs sûres en Ligue des champions, même si l’Ajax s’est pris une raclée contre Naples (1-6). Anderlecht peut aussi revenir dans la cour des plus grands. Mais pour cela, il faut faire les bons transferts. Même le meilleur entraîneur au monde dépend de la qualité de ses joueurs. Notre finale de 1976 en est le meilleur exemple.

Expliquez-vous.

Il m’arrive de revoir le match sur YouTube. Il y avait un joueur sur le terrain qui avait un jour de gloire : Robbie Rensenbrink. Et il a refait ce coup deux ans plus tard, contre l’Austria Vienne. Raymond Goethals disait souvent : » Quand Robbie met son smoking, on ne doit pas trop se tracasser. » J’ai eu la même chose avec Cruyff à l’Ajax et en équipe nationale. Ce sont des gars du niveau de Messi, Ronaldo et Maradona. Mais autour d’eux, il faut une bonne organisation, pour qu’ils aient assez d’espace pour s’exprimer.

Il paraît que votre entraîneur, Hans Croon, était un gars spécial.

Il n’y allait pas par quatre chemins et il était fidèle à ses idées. Je me souviens qu’il avait trois points après ses cinq premiers matchs de championnat, en 1975-1976. Finalement, on a terminé deuxièmes derrière Bruges, on a gagné la Coupe de Belgique et la Coupe d’Europe. Mais Croon a été viré. Vous pouvez imaginer ça, maintenant ? Mais moi, je sais pourquoi Vanden Stock l’a mis à la porte. La décision était déjà prise en janvier.

Allez, Arie. 46 ans plus tard, vous pouvez dévoiler la vérité.

D’accord. Pendant le break hivernal, il est allé avec l’équipe dans le sud de la France. Et il a autorisé quatre joueurs – Rensenbrink, Swatje Van der Elst, Peter Ressel et moi – à aller en vacances au ski avec nos femmes, et avec le délégué Georges Denil. Entre parenthèses : on est partis en vacances à nos propres frais, alors que le voyage des autres était payé par le club. Mais la direction a mal pris qu’il nous ait fait cette faveur. Surtout quand ils ont appris que Croon est sorti en ville à 2h du matin, quand les joueurs rentraient à l’hôtel. Vanden Stock ne rigolait pas avec des choses pareilles.

Vous l’avez attaqué en justice pour diffamation, après votre deuxième passage comme entraîneur.

Et Zetterberg aussi. Ils avaient notamment dit que je n’étais pas un entraîneur pour le football, mais pour une équipe de dames. À l’heure actuelle, des coachs de dames gagnent bien leur vie aussi (rires).

Mais cette affaire, c’est le passé (NDLR : en appel, Haan avait eu droit à deux fois 3 000€ alors qu’il avait réclamé 250 000 €). En fait, Constant n’a jamais digéré mon départ au Standard en tant que joueur, en 1981. Cela lui a coûté deux titres de champion. Cette frustration n’a jamais disparu.

Vous restez quand même un Anderlechtois ?

Oui ! Je viens rarement en Belgique, mais quand je suis ici, je revois mes quelques amis anderlechtois, comme le cuisinier Eddy Devreker (le beau-père de Tomasz Radzinski) et le docteur Edelman. Vendredi, on a fait une partie de golf ensemble. Pas moyen de les battre.

Et le football, c’est fini ?

Oui. Mon dernier employeur était un club chinois. En 2015, je n’avais plus de motivation. J’ai dit que c’était fini, et ça ne me manque pas. Je suis encore le foot mais plus à distance. J’aimerais suivre Anderlecht de plus près, mais je n’ai pas de chaînes belges.

Vous n’allez donc pas voir Anderlecht – Club Bruges dimanche. L’écart entre les deux clubs n’a jamais été aussi grand, depuis les succès de Bruges en Ligue des champions.

Vous vous trompez. L’écart a déjà été si grand, mais dans le sens inverse…