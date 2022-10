Standard - Amallah: ultime rencontre ce mardi

"C’est une décision de club. Il y a des négociations, chacun demande la juste valeur, du respect et de l’honnêteté. C’est aussi pourquoi le club a réagi", a précisé Ronny Deila, un peu mal à l’aise, dimanche dernier après le succès des siens 0-1 à Charleroi.

Le meilleur salaire du club

Depuis le début des négociations, la nouvelle direction, emmenée par Fergal Harkin, avait bon espoir qu’un accord survienne entre les deux parties. Comme nous l’écrivions ce lundi, Selim Amallah, en sa qualité de joueur le plus décisif du club, souhaitait, en cas de prolongation, bénéficier d’un des meilleurs salaires du club collant davantage avec son statut. On parle ici d’un salaire tournant autour de 1,2, 1,3M € brut par an. Un salaire que percevait encore, il y a peu, Felipe Avenatti avant de rompre son bail en bord de Meuse en août dernier.

Dans un premier temps, les dirigeants rouches, bien décidés à ne plus octroyer ce genre de contrat afin de baisser la masse salariale, n’étaient pas disposés à répondre favorablement à cette demande. À ce stade, Selim Amallah, lui, espérait recevoir une offre venue de l’étranger, offre qui ne viendra finalement jamais.

Un accord verbal non respecté ?

Afin de justifier la mise à l’écart de son meilleur élément, le Standard a précisé, dimanche dernier, que le joueur s’est rendu coupable d’un non-respect de certains engagements pris dans le cadre des négociations de contrat.

Au club, on avance qu’après moult palabres, le Standard était disposé à offrir à Selim Amallah ce qu’il demandait. Proposition aurait ainsi été envoyée au joueur qui aurait marqué son accord verbal tant envers Fergal Harkin que Ronny Deila et ce, au début du mois de septembre. Mais au moment de coucher sur papier ces accords, les rendez-vous auraient systématiquement été reportés si bien qu’une entrevue aurait été fixée fin de semaine dernière sans pour autant avoir lieu, débouchant ainsi sur la décision du club qui estime que le joueur gagne du temps dans le but d’assurer sa place à la Coupe du Monde pour, au final, ne jamais resigner.

Dimanche soir, Amallah a réagi dans une story Instagram insinuant clairement que son employeur mentait sur la réelle cause de sa mise à l’écart. Dans l’entourage du joueur, on assure qu’il ne s’agit pas là de la vraie raison de la mise à l’écart du joueur et que ce dernier n’avait aucun intérêt à prolonger.

Quelles sont les solutions ?

En prenant cette décision, le Standard a tenu à lancer le message suivant à Selim Amallah : ‘si tu ne respectes pas ta parole, à savoir prolonger sur base des conditions réclamées, tu ne joueras plus’. C’est pourquoi il a bien été dit au joueur qu’il était attendu ce mardi avec une réponse claire. Ainsi, une entrevue doit avoir lieu durant la journée de mardi pour prendre une décision finale.

Deux solutions : soit le joueur revient sur ses pas et prolonge, ce qui semble peu probable, soit il refuse officiellement la proposition et dans ce cas, il ne jouera plus et le Standard devra alors décider de conserver, ou non, son joueur au sein de son noyau pro sachant que dimanche dernier, Ronny Deila a précisé que "jusqu’à présent, on n’a jamais versé un joueur dans le noyau B parce qu’il refusait de prolonger".

La journée de ce mardi devrait donc être décisive dans ce dossier épineux.