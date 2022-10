Nkuba 6 Il a éprouvé des difficultés à déborder Donnum. Ça a été mieux quand Laursen a remplacé le Norvégien, à tel point qu’il a provoqué son exclusion. Badji aurait dû mieux exploiter son service (77e).

Bager 6 Une prestation sobre. Le Danois a bien maîtrisé l’attaque liégeoise excepté sur le but.

Andreou 6 Il a bien cadenassé Perica. Très autoritaire dans ses interventions en 1re mi-temps. Il a passé une 2e période plus calme.

Kayembe 6,5 Son marquage individuel strict sur Balikwisha a été efficace, à tel point que l’on n’a pas vu le jeune Liégeois.

Tchatchoua 4 Il a été assez discret et s’est trop précipité dans ses rares débordements. Son but dans son propre goal ne peut lui être imputable.

Ilaimaharitra 5 Il a pris un avertissement après 57 minutes mais il aurait pu le récolter bien avant. Ses fautes tactiques ont permis à son équipe de se replacer. Beaucoup de déchets balle au pied.

Zorgane 4 Sa perte de balle (67e) le met en difficulté et le pousse à commettre une faute dangereuse sanctionnée à juste titre par une exclusion. Regrettable car il était le Carolo le plus présent avec des sprints incessants et un volume de jeu conséquent.

Morioka 4 A l’image de sa prestation au Lotto Park où son but avait éclipsé son effacement, le Japonais n’a pas pesé assez. Il n’a touché que 21 ballons lors de la première période et ça n’a pas été mieux après la pause.

Mbenza 6 Outre le fait qu’il a trouvé le poteau après une superbe frappe chiffrée à 121 km/h, l’ancien Liégeois a apporté de la verticalité même si ses coéquipiers ne l’ont pas utilisé à bon escient. Il est parfois trop altruiste devant le but.

Badji 6 Proche de mettre une superbe retournée (61e), l’avant a servi en étant un point d’ancrage efficace même s’il doit mieux faire sur le centre de Nkuba (77e). Il n’a pas négligé ses efforts défensifs, quitte à redescendre assez bas sur l’échiquier.

Hosseinzadeh 4 Il court beaucoup mais ses courses sont parfois inutiles. Une entrée trop insignifiante.

Gholizadeh 6,5 Il a apporté énormément par ses dribbles. Son centre pour Heymans est parfait (86e) mais galvaudé par son coéquipier.