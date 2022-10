« On a fait un travail de six mois, en quatre semaines »

Comment avez-vous vécu vos deux premiers mois en tant que directeur sportif du Standard ?

Ils ont été intenses. À mon arrivée, il restait quatre semaines avant la fin du mercato et nous avions beaucoup de travail, à la fois pour faire entrer des joueurs et pour en faire sortir certains. On a dû effectuer le travail de six mois en quatre semaines. Une fois le marché des transferts fermé, on s’attend à ce que ce soit un peu plus calme, mais en fait il y a tellement d’autres choses dont il faut s’occuper comme intégrer les U23 à l’équipe première. J’ai trouvé ici un personnel très compétent. Nous devons donner à ces gens la confiance et des directives claires quant à nos attentes.

Réaliser un mercato en quatre semaines n’a pas été aisé.

La clé a été la communication et elle a été vraiment bonne. Nous sommes restés calmes. Dans ce genre de situation, il est facile de se tromper sur un joueur. Nous voulions être certains d’apporter de la plus-value. Le fait d’avoir eu six jours de plus en septembre nous a aussi beaucoup aidés. J’ai pris une décision, pas un pari, qu’il y aurait de bons joueurs disponibles à ce moment-là. Et grâce à nos bonnes relations avec les clubs et les agents à travers l’Europe, nous en avons tiré profit en signant plusieurs joueurs lors du dernier jour. Dans l’ensemble, nous pouvons être satisfaits.

Pourtant, certains n’ont pas attendu pour critiquer vos acquisitions après la défaite face à Seraing.

Si je devais lire et prendre en compte toutes les critiques, je deviendrais fou. Mais il faut vivre avec la critique. Aurions-nous aimé voir davantage de nouveaux joueurs sur le terrain ? C’est possible. Mais ceux qui étaient présents la saison dernière ont été performants et méritent de jouer. Vous pouvez critiquer Steven Alzate pour n’avoir joué que six minutes ou nous critiquer pour Fossey qui n’a pas encore une minute de temps de jeu, mais il y a des circonstances derrière cela, qu’il s’agisse d’un permis de travail ou d’un voyage en sélection pour Steven qui est revenu d’un vol de nuit jeudi matin. Comment pouvons-nous attendre de lui qu’il commence contre Seraing ? Critiquer aussi rapidement n’est pas juste, à mon sens. Donnez du temps à ces joueurs. Jugez-les à la fin de la saison.

Sentiez-vous la pression monter à l’approche des derniers jours de ce mercato ?

Oui, absolument. Et j’ai même eu une réunion avec certains fans deux semaines avant la fin du mercato. Je leur ai demandé d’être patients et de nous faire confiance. Je sais que c’est difficile, surtout quand on sait ce qui a pu se passer auparavant. Mais je pense que dans l’ensemble, ils l’ont fait et je leur en suis extrêmement reconnaissant. Nous sommes vraiment heureux avec ce groupe. À l’entraînement, on voit l’impact que les nouveaux ont sur les autres. Ceux qui étaient déjà là la saison dernière sont, pour la plupart, transfigurés. Les joueurs doivent être à l’aise dans leur environnement, se sentir en sécurité et Ronny et son staff excellent en la matière, c’est pareil pour Joseph (Laumann) avec les U23.

Lors de votre présentation officielle, vous aviez dit que les moyens financiers étaient solides. Mais le Standard n’a pas dépensé beaucoup cet été. La volonté était d’abord de stabiliser les finances avant d’investir dans les joueurs ?

777 Partners veut ramener la stabilité dans le club. Nous ne devions pas spécialement dépenser cinq ou six millions pour un joueur. Cela peut se faire à moindre coût et les propriétaires nous ont bien aidés. Peut-être investiront-ils davantage à l’avenir mais c’est à nous de leur présenter les bons joueurs avec des informations claires et précises.

Justement, comment se passe le processus de recrutement avec une direction générale qui officie à l’étranger et qui doit gérer d’autres clubs ?

Il y a une communication hebdomadaire, qui est devenue quotidienne au fur et à mesure que le mercato avançait, pour les joueurs que nous voulons signer. Nous présentons un dossier à l’équipe de gestion de 777 Partners Football Group, représentée par Johannes Spors, directeur sportif général, et Don Dransfield, CEO du groupe. Ils nous demandent de justifier nos choix. Cela me convient parfaitement. C’est un processus assez rapide qui, à mon avis, est vraiment avantageux car il nous pousse à nous poser les bonnes questions. Prenons-nous les bonnes décisions ? Pourquoi faire venir ce joueur ? Quel sera l’impact sur le reste de l’équipe ?

Les prêts de Zinckernagel et d’Alzate sont dépourvus d’option d’achat. Cela veut dire que le Standard ne peut se les offrir ?

À ce stade, probablement pas. Ils viennent de grands clubs. Philip a signé récemment avec l’Olympiacos. Nous pouvons être heureux de le compter parmi nous. Steven est sous contrat avec un club de Premier League et il a toujours l’ambition d’y évoluer car il en a les capacités. Nous ne payons pas tout le salaire de ces joueurs. Nous sommes très heureux des accords que nous avons conclus. L’Olympiacos et Brighton ont été brillants, les joueurs ont été formidables ; nous verrons bien comment ça évolue. Nous construisons des relations et les joueurs sont heureux ici. Qui sait ce qui peut arriver dans le futur ?

Le club pourra-t-il dépenser davantage en janvier ?

Potentiellement. Nous aurons une pause de cinq semaines pendant la Coupe du monde qui sera bénéfique pour les joueurs arrivés cet été. Je ne vois pas un mercato entrant agité en janvier car nous sommes vraiment satisfaits de ce noyau. S’il y a des blessures ou des baisses de forme, alors oui, nous bougerons peut-être.

Considérez-vous qu’il y a assez d’expérience dans cette équipe ?

Je la trouve bien balancée. Quand on parle d’expérience, on évoque souvent l’âge mais il faut aussi tenir compte du nombre de matchs joués. Des joueurs d’expérience, nous en avons avec Bope, Noë, Selim, Kostas, Philip ou encore Aron et Stipe. Même s’il n’a que 21 ans, Nico (Raskin) est déjà un leader. Je ne suis pas de ceux qui pensent que nous avons absolument besoin de joueurs de 29, 30 ou 31 ans.

Filippo Melegoni a été particulièrement critiqué pour sa première manquée face à Seraing.

Il s’agissait de sa première titularisation. Il est talentueux, c’est certain. Mais il a besoin de temps. La saison dernière, il n’a pas beaucoup joué. Il a compris qu’en Belgique, l’impact physique était tout aussi important que les qualités techniques. C’est pareil pour Barrett Laursen qui a aussi été pointé du doigt. Il faut tout prendre en compte. Il se passe plein de choses dans la vie d’un joueur. Barrett vient d’arriver dans un nouveau pays tandis que sa femme a donné naissance à leur bébé (NDLR : il y a eu des complications). Laissons-leur du temps.

Un mot sur William Balikwisha. Il est la révélation de ce début de saison. Ronny Deila semble avoir trouvé la clé pour le rendre performant…

Je ne sais pas ce qui a pu se passer auparavant mais ce que je vois, c’est un super talent, un joueur incroyablement habile. C’est fou de se dire qu’il n’éclate qu’à 23 ans. Mais certains joueurs mûrissent différemment. Je pense qu’il est dans un très bon état d’esprit. Il peut apporter beaucoup à notre équipe. Un joueur, s’il est dans le bon environnement, il va exceller. Ronny et son staff ont créé cet environnement pour William et vous avez pu le voir s’épanouir. Il a commencé la saison avec les U23. Il a débuté à Bruges où il a été bon, recevant ainsi sa chance avec les A par la suite. C’est exactement ce que nous voulons pour nos jeunes.

Ronny Deila a précisé que la cellule de scouting devait être renforcée.

Absolument. Nous devons augmenter le personnel. Mais il y a aussi du travail à faire au sein du groupe. Certains scouts du Football Group de 777 Partners pourront également travailler de manière indépendante pour les clubs. Nous avons besoin de plus de scouts ici, et c’est ce sur quoi nous travaillons en ce moment. Encore une fois, Laurent d’Affnay et Manu Spinelli ont été fantastiques jusqu’à présent.

Comment décrieriez-vous votre relation avec Ronny Deila ?

Nous communiquons tous les jours. Il est important que je comprenne ce qu’il pense et que je sois là pour le soutenir. Et il comprend alors le plan à plus long terme et certains des problèmes que j’essaie de régler en arrière-plan. Mais la clé de tout cela, c’est que nous avons les mêmes valeurs.

Et vous, quel genre de directeur sportif êtes-vous ?

C’est difficile à dire après seulement deux mois (rires). J’essaie d’être authentique et clair dans mes instructions. Tous les directeurs sportifs sont différents. Parmi ceux que j’ai vus, certains ont tendance à se concentrer sur le recrutement. D’autres veulent être impliqués dans tout. Il faut trouver le juste équilibre. Vous ne pouvez pas recruter des joueurs si vous n’avez pas de réseau. Vous ne pouvez pas recruter si vous n’avez pas l’œil pour le faire. Vous ne pouvez pas recruter si vous ne savez pas négocier. Il y a tellement de compétences en jeu. Mais vous devez également diriger un groupe de personnes, tant les joueurs que le personnel et faire en sorte que les gens suivent votre direction. Si c’est vous qui définissez la stratégie du club, ce qu’il veut atteindre, elle doit être claire. Il faut donner des responsabilités aux gens. Ce sont des experts dans leur domaine. Ils sont à leur poste parce qu’ils sont bons dans ce qu’ils font, alors laissez-les faire. Quant à moi, c’est comme les joueurs, jugez-moi à la fin de la saison.