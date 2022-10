Mehdi Bayat à cœur ouvert: « Que je sois actionnaire à 51 ou 90%, ça change quoi? »

Bilan sportif

Sur 10, quelle note donnez-vous au bilan actuel du Sporting après dix matchs de phase classique (15 points sur 30) ?

Six. On aurait pu faire mieux malgré un point de plus que la saison passée. On a manqué de justesse, de concentration. Des erreurs individuelles nous ont coûté des points mais, au niveau de l’engagement, on n’a jamais fait un non-match. C’est-à-dire un match amorphe, sans envie, en étant totalement perdus. Notre groupe a toujours montré l’ADN de Charleroi et ça me rassure. On doit par contre progresser au niveau des phases arrêtées.

La méforme d’Hervé Koffi vous inquiète-t-elle ?

Non. Ce n’est plus le même Hervé que la saison passée mais ça reste un excellent gardien. Il n’a pas tout perdu. On aurait peut-être dû le sortir de l’équipe un peu plus tôt mais certains joueurs ne comprennent parfois pas que c’est pour leur bien. Le coach l’a fait à Anderlecht et il a eu raison. Hervé doit souffler. D’où l’intérêt d’avoir un deuxième bon gardien : Pierre Patron.

Les attentes sportives externes sont-elles (encore) excessives ?

On a redonné de l’ambition à Charleroi, cela doit être notre plus grande fierté. Aujourd’hui, quand on termine 6e ou 7e, le public parle presque d’échec et la presse de crise. On doit en être fiers mais assumer la responsabilité qui va avec. Notre objectif est toujours d’essayer de faire mieux que la saison précédente. Mais aujourd’hui plus qu’hier, pour un club comme Charleroi, c’est plus difficile de se fixer des objectifs raisonnables car la concurrence est différente. Elle est faite de clubs en surrégime, qui utilisent des moyens qu’ils n’ont pas mais qui, en appuyant sur un bouton, reçoivent de l’argent. Je ne me victimise pas, je constate juste qu’il y a des clubs avec des moyens artificiels. C’est de la concurrence déloyale.

Une note sur dix pour l’évolution et le travail de votre entraîneur Edward Still ?

Sept. Il peut faire mieux aussi mais, au quotidien, je vois qu’il fournit beaucoup d’efforts. Edward est très intelligent donc c’est difficile de le faire changer d’avis. Mais il s’ouvre plus. À son staff, à son groupe. Je suis persuadé qu’il va passer les paliers pour devenir un très grand entraîneur.

En cas de défaite à Anderlecht, cela aurait fait 0/9 avant d’accueillir le Standard. Ce n’est pas le genre de la maison de virer son coach mais aurait-il été menacé ?

Non. Mais mis sous pression, ça oui. On connaît le monde dans lequel on vit… Avant le match, j’ai dit aux dirigeants d’Anderlecht qu’un nul n’arrangerait personne mais que, s’il y avait match nul, l’un des deux entraîneurs serait très mal… Mon rôle est de soutenir mon coach à 100 %, de dialoguer, de l’aider. Quand il stresse, je stresse, et inversement. Comme un couple. Un dirigeant est marié à son coach jusqu’au jour où il le vire.

Qu’attendez-vous du choc wallon de ce dimanche ?

J’aimerais voir la même mentalité qu’à Anderlecht et gagner, évidemment. Idéalement 1-0 pour que cela reste calme. Si c’est 3-0, on risque d’avoir des problèmes…

Le mercato

Sur dix, quelle note attribuez-vous à votre mercato estival ?

Six. Pas mal de bonnes choses.

Knezevic va finalement se faire opérer. Allez-vous recruter un défenseur en janvier ?

On verra. Si Van Cleemput est retapé et qu’il redevient notre meilleur défenseur central d’ici là, ce sera un vrai renfort. Knezevic devrait louper trois mois dont un mois et demi d’arrêt pendant le Mondial. Et j’ai une ribambelle de défenseurs talentueux derrière : Wasinski, Boukamir, Dalle Molle, Monticelli. Donc je ne m’inquiète pas pour ce poste. Le tout est de trouver le bon équilibre. Sans compter les joueurs dont on ne parle pas.

Vous pensez au milieu français Julien Maggiotti (27 ans), qui a signé de Laval avant d’y rester en prêt en Ligue 2 ?

J’espère vraiment qu’on le verra à Charleroi l’été prochain. Il a un coup de patte exceptionnel même si, physiquement, c’est un joueur un peu particulier. Beaucoup pensaient qu’il ne s’adapterait pas à la Ligue 2 mais je suis très content de son prêt actuellement (5 buts, 2 assists en 10 matchs).

L’actionnariat

Pouvez-vous éclaircir la situation actuelle de l’actionnariat du Sporting ?

Je suis l’actionnaire principal, vous l’avez vous-même écrit (NdlR : le 7 avril). Mais je n’ai pas besoin de donner la répartition. Que ce soit à 51 ou à 90 %, ça change quoi ? Je n’aime pas l’effet de curiosité. On n’est pas prêt à ça en Europe, contrairement à la mentalité anglo-saxonne qui n’a pas de problème avec l’argent et l’apparence. Ici, tout devient source de problème, presque de jalousie. Je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là. Voilà pourquoi je n’ai pas annoncé ce changement d’actionnariat, je n’en sentais pas le besoin vis-à-vis du monde extérieur.

Mais du coup, quand c’est sorti dans la presse, ça a été mal perçu. Cette passation ne datait pourtant pas d’hier…

On préparait une communication. Malheureusement, on a toujours plein de trucs à faire en même temps. Je me répète : dans l’absolu, ça change quoi ? Fabien Debecq est encore actionnaire, président, et c’est un soutien indéniable pour moi. Dans son rôle d’ami mais aussi d’associé. Rien n’a changé dans les rôles qui étaient les nôtres. On va toujours voir les matchs ensemble, on échange, je lui demande des conseils comme je l’ai toujours fait, je lui partage mes doutes…

L’idée d’ouvrir le capital du club est-elle toujours d’actualité ?

Oui. On est occupés avec différents audits. On doit être fiers que le Sporting tienne sur ses jambes. Combien de clubs francophones sont encore viables ? Côté flamand, ça tient parce qu’il y a plus d’argent, et les clubs qui ne tenaient plus ont été repris par des fonds étrangers. Mais même eux vont partir s’ils n’arrivent pas à la rentabilité. Si demain je vais chercher un investisseur, ce ne sera pas un fou furieux prêt à m’ouvrir son portefeuille pour que je m’éclate avec ! Ce sera dans l’optique de créer encore plus de croissance pour la simple raison que ça s’appelle un investissement. Le porte-drapeau de notre projet reste le nouveau stade. Quand on y sera, on passera dans une autre dimension.

Que vous inspire le rachat du Standard par 777 Partners ?

J’ai énormément de respect pour ce que Bruno Venanzi a accompli. C’est un passionné, un supporter qui, après avoir vendu sa boîte, a sauvé son club avec ses deniers personnels. Mais il était arrivé au bout de ce qui était humainement faisable, avec une forme d’ingratitude de la part du public. Là, c’est l’inverse. 777 n’aura jamais la passion qu’avait Venanzi. Par contre, ils vont apporter de la rigueur et faire en sorte que le club devienne rentable.