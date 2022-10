Selon les statistiques de l’UEFA, le Sporting s’est pourtant créé 30 occasions, dont 10 cadrées, pendant ses trois matchs de poule. Le RSCA a même le joueur qui s’est procuré le plus de possibilités: 14 pour Silva.

Jeudi contre West Ham, Felice Mazzù a tenté un nouveau duo offensif : Verschaeren avec Silva. Déjà la… 10e association différente cette saison, après seulement 17 rencontres (avec 7 joueurs : Esposito, Refaelov, Raman, Silva, Stroeykens, Duranville et Verschaeren). Et le pire, c’est qu’aucune formule n’a vraiment convaincu.

La première

Fin juillet, face à Ostende lors de la 1re journée de Pro League, Mazzù choisit la paire Esposito-Refaelov. Un but tombe pendant les 66 minutes qu’ils passent ensemble sur la pelouse mais surtout grâce aux médians (but d’Ashimeru sur passe de Trebel). Silva, qui n’était pas encore prêt à débuter, entre en fin de partie et marque. Mazzù n’a plus retenté l’association Esposito-Refaelov depuis lors.

La plus utilisée

Silva/Refaelov est l’association la plus souvent utilisée devant : 434 minutes. Pour 6 buts marqués (par eux ou par les autres présents sur le terrain). Le duo se comprend bien, grâce à une relation technique naturelle, mais manque cruellement de profondeur. Souvent, le jeu est stéréotypé.

La plus efficace

L’association qui présente le meilleur ratio but/minute, c’est celle de Silva et de… Duranville. Mais elle n’a duré que les 27 dernières minutes du match contre Silkeborg. Difficile donc de la prendre en compte. Le duo le plus efficace, c’est celui formé par Silva et Stroeykens, avec un but toutes les 49 minutes pendant leurs 298 minutes cette saison (6 buts). Sur le papier, c’est probablement la paire la plus complémentaire avec de la vitesse, de la profondeur, de la puissance et de la technique. Mais Stroeykens est encore très jeune et a du mal à être régulier. Vu le nombre de candidats aux deux postes d’attaquant, il sort facilement du onze après une prestation moins aboutie.

La plus décevante

Parmi les associations qui ont reçu un temps de jeu conséquent, la moins efficace est composée de Raman et d’Esposito. Un seul but marqué pendant les 159 minutes où ils emmenaient l’attaque. Mais la paire la plus décevante, c’est quand même Silva/Esposito (6 buts inscrits en 350 minutes). Parce qu’elle avait fait naître les fantasmes des supporters pendant le mercato. L’Italien et le Portugais, deux prodiges du foot européen, devaient pouvoir faire oublier Kouamé et Zirkzee. Mais la complicité entre Esposito et Silva n’est visible qu’en dehors des terrains. Leur relation technique est inexistante, sans doute parce que leur profil se ressemble trop.