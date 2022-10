À la découverte de Gustaf Nilsson, le buteur suédois qui a sauvé l'Union à Braga

Le sauveur de la soirée change d’identité, lui aussi. Après Lynen en Allemagne, Boniface contre Malmö, c’est le Suédois Gustaf Nilsson qui portait la cape du buteur providentiel, ce jeudi. Imaginez un peu: monté au jeu à la 83e minute, il a marqué le 1-1 trois minutes plus tard sur son premier ballon. Et il a transformé sa deuxième touche de balle en 1-2 à la 94e. "Amazing", ne cache-t-il pas, tout soutire. "C’est incroyable. Je suis heureux pour l’équipe et pour moi aussi, évidemment. Revenir de la sorte après mes problèmes de blessures, monter au jeu à 0-1 et inscrire un doublé, c’est fou. C’est déjà un des tout meilleurs moments de ma carrière."

"Je suis content pour lui, appuie Karel Geraerts. Il n’y a rien de pire que d’arriver dans une équipe et de se blesser directement. C’était dur pour lui et pour nous aussi, car on comptait sur Gustaf. Il a très bien travaillé pour revenir le plus vite possible. Il s’est très bien adapté dans le vestiaire, il est calme et a une bonne mentalité. C’est bien pour un coach d’avoir des profils variés au niveau offensif. Maintenant, j’espère qu’il aura encore plus de temps de jeu."

Car si Gustaf Nilsson est seulement en train de montrer ce dont il est capable, c’est parce qu’il a joué de malchance. Arrivé toute fin juillet après avoir signé un contrat de trois ans, il vivait un début de séjour belge décevant: "Je me suis blessé (NDLR: au pied) à mon tout premier entraînement, rembobine-t-il. Les six premières semaines étaient compliquées, mais j’ai travaillé dur en salle de revalidation. Je ne suis pas encore prêt à commencer un match, mais je continue à bosser pour atteindre ma forme et je suis content de montrer que je peux répondre présent."

Le grand saut depuis la D3 allemande

Le Suédois de 25 ans, passé par Häcken, Falkenberg, Bondby et Vejle au Danemark, évoluait encore en D3 allemande la saison passée. "J’ai décidé de tenter ma chance à Wiesbaden." Un buteur saint-gillois provenant de division inférieure teutonne, ça réveille des souvenirs. "Oui, comme Undav, c’est vrai. J’espère mettre autant de buts que lui, mais on verra." Quoi qu’il en soit, le grand saut vers la D1 belge et l’Europe n’a pas effrayé l’attaquant d’un mètre 96. "J’ai marqué deux buts en Ligue Europa, donc je ne sais pas si c’était un si grand saut que ça, sourit-il. Mais oui, il y a une différence avec la D3 allemande. Elle se marque sur le tempo du jeu, ça va plus vite ici en Belgique."

Mais Gustaf Nilsson est déjà en train de s’adapter: "Je veux avant tout jouer", répond-il quand on lui parle de ses objectifs. Il a en tous cas marqué des points. Déjà auteur d’une subtile feinte sur le 3-2 de Boniface contre Malmö, il a signé jeudi un doublé dont il se souviendra longtemps.