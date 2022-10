Le Standard récupère Laifis pour le choc à Charleroi: "Il est prêt à commencer"

Après sa défaite face à Seraing, le Standard se déplace à Charleroi avec l’objectif de retrouver la dynamique positive qui était la sienne avant la trêve internationale. Cette rencontre, Ronny Deila l’attend avec impatience. "On sait que l’atmosphère va être top. On se réjouit de jouer ce gros match, pour le club et pour la Belgique. On a tout fait pour être les mieux préparés possible et répondre à cette équipe de Charleroi bien organisée et très rapide en contre. On a tiré les leçons de Seraing et on veut le montrer."