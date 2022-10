Christophe Diandy : «Je suis tombé dans l’oubli»

514 jours plus tard, il refoulait enfin un terrain de D1. Trois minutes face à Gand, le 10 avril 2021. La dernière de ses 197 apparitions avec les Zèbres.

La suite ? Un contrat à échéance, quelques défaites avec Mouscron en D1B, une faillite et mille doutes. Sans club aujourd’hui, Cristophe Diandy refuse de se résoudre à une fin de carrière anticipée, à 31 ans. Confessions teintées de mélancolie et de bravoure.

Quels souvenirs gardez-vous de votre départ de Charleroi, en juin 2021, à l’expiration de votre contrat ?

Je ne vais pas mentir, c’était très dur. J’ai vraiment été touché. Je m’y attendais un peu parce que, même si le club m’avait proposé un nouveau contrat d’un an pour me permettre de me retaper physiquement après ma blessure au genou, j’étais conscient que je n’avais pas atteint le niveau espéré après ça. Donc ce n’était pas une surprise. Malgré ça, au début, je ne réalisais pas. En tout, j’ai quand même joué huit saisons à Charleroi.

Un mois plus tard, vous vous êtes engagé à l’Excel Mouscron en D1B…

J’avais signé pour deux saisons avec une idée claire : la première pour retrouver le rythme et les sensations ; la seconde pour confirmer et me relancer durablement. Le projet était ambitieux, le club voulait idéalement remonter en D1A. J’ai joué les premiers matchs malgré les résultats décevants. Puis rapidement, on a connu les problèmes administratifs et financiers. On a enchaîné grève sur grève, retards de paiement, promesses diverses… C’était pénible. Mentalement, j’ai vécu un cauchemar.

Vous avez regretté d’avoir signé là-bas ?

Oui. On ne s’attend pas à ça quand on s’engage dans un club professionnel. À refaire, je n’y retournerais pas.

Quelle était l’atmosphère dans le vestiaire ?

Il régnait une certaine solidarité, surtout au début, mais par la suite, on voyait que chacun pensait un peu à lui. Certains ont signé ailleurs, en Nationale 1 par exemple ; et d’autres sont restés sur le carreau.

Mouscron vous doit encore de l’argent ?

Oui. On a fait appel au syndicat des joueurs (NDLR : CSC Sporta) après la faillite. On nous a dit qu’on risquait de devoir encore attendre entre six à huit mois mais que l’on devrait toucher 25 000 euros bruts (NdlR : un montant plafonné et qui varie selon la somme due). Mieux que rien.

Cet été, Charleroi vous a recontacté pour renforcer l’effectif U23 qui évolue en Nationale 1, mais le deal a finalement capoté. Que s’est-il passé ?

On a discuté mais j’avais demandé un délai parce qu’idéalement, je souhaitais retrouver un club à un niveau supérieur. Qui n’est jamais arrivé. Quand je suis revenu vers Charleroi, la direction m’a informé qu’elle n’engagerait finalement pas de joueur plus âgé (NDLR : comme le règlement de la compétition le permet). Je me suis donc retrouvé sans rien et, aujourd’hui, je suis même tombé dans l’oubli.

À quoi ressemblent vos journées désormais ?

Je m’entraîne deux à trois fois par semaine pour essayer de garder la forme. Parfois, je vais faire un match avec des amis. J’avais dans un premier temps engagé un préparateur physique mais j’organise maintenant mes propres séances. Je connais mon corps. Je ne lâche rien, j’essaie de rester motivé et régulier.

À 31 ans, vous arrive-t-il de vous résoudre à une fin de carrière anticipée ?

J’y pense parfois. Je me dis : ‘merde, personne ne m’appelle !’. Mais dans ma tête, je reste footballeur. Je n’ai pas envie de raccrocher comme ça. D’un autre côté, je sais que je n’ai plus trop le choix. Je suis ouvert à toute proposition, en Belgique ou à l’étranger. Je me laisse au moins jusqu’à fin janvier pour prendre une décision. S’il n’y a rien de concret après le mercato hivernal, je réfléchirai à autre chose…

Comment imaginez-vous votre après-carrière ?

Je pense commencer les cours d’entraîneur. Mais ce n’est qu’une idée à l’heure actuelle. Je le répète, je n’ai pas encore complètement tourné la page de ma carrière de joueur.

Suivez-vous encore les résultats de Charleroi ?

Bien sûr. Je garde quelques contacts avec certains joueurs – dont Joris Kayembe et Marco Ilaimaharitra – et la direction. Cette saison, je trouve que l’équipe manque un peu de régularité. Il y a de très bonnes choses – comme la victoire courageuse contre Anderlecht – puis de nettement moins bonnes. J’espère qu’ils vont enchaîner et atteindre au moins le top 8. Ils le méritent. Ils bossent beaucoup et ils ont les qualités pour y parvenir.