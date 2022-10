Voici l’équipe qui tente le plus de passes en Pro League depuis le début de saison

C’est ce que nous apprend l’Observatoire du football CIES dans la 391e édition de sa lettre hebdomadaire. Le Centre International d’Étude du Sport y analyse les données InStat sur les passes pour 1 226 équipes de 71 compétitions à travers le monde, dont le championnat de football belge.

Cliquez sur la flèche à droite pour voir le nombre de passes réussies.

Les équipes qui tentent le plus de passes jouent le haut du championnat

Après le Club Bruges et le Sporting de Charleroi, ce sont La Gantoise (550 passes pour 84,1% de réussies), le Royal Antwerp FC (526 passes/84,6% réussies) et l’Union saint-gilloise (518 passes/84,2% réussies) qui tentent le plus de passes en moyenne dans le championnat. À l’exception de Charleroi (8e) et La Gantoise (9e), les clubs qui tentent le plus de passes jouent le haut du championnat. Coïncidence ?

Le Cercle ne fait pas tourner le ballon

À l’inverse, le Cercle Bruges est peut-être l’équipe de Pro League avec le style de jeu le plus éloigné du tiki-taka. Avec seulement 351 passes tentées en moyenne par match pour un taux de réussite de 72,1%, c’est l’équipe qui en tente et réussit le moins. Ceci explique peut-être leur mauvais début de saison et leur place de relégable. Il faut tout de même noter qu’il s’agit de l’équipe avec le pourcentage de passes vers l’avant le plus élevé (47,8%) et le pourcentage de passes vers l’arrière le plus bas (10,6%). Des stats qui peuvent traduire la volonté de jouer de façon directe de leur ex-entraîneur autrichien Dominik Thalhammer, licencié après une série de sept matchs sans victoire. Des stats qui peuvent également traduire le manque de maitrise du ballon du Cercle.

Avec en moyenne 372 passes pour le RFC Seraing (dont 78.8% de réussies), 399 pour le KV Courtrai (81.8%), 404 pour le KV Oostende (77.5%) et 434 pour le Standard de Liège (83.2%), voici le reste des équipes de Jupiler Pro League qui en tentent le moins, depuis le début de la saison. Des clubs qui se trouvent tous dans la seconde partie du classement pour l’instant, à l’exception du Standard de Liège (6e).