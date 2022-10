Silvio Proto sur le gardien titulaire de Charleroi : « Ce qui compte, c’est la forme du moment »

Qu’avez-vous pensé de la prestation de Pierre Patron contre Anderlecht (0-1) ?

Je l’avais déjà vu à l’œuvre contre Gand lors de son premier match. Il avait eu peu de boulot mais, cette fois, il a été davantage sollicité et a fait un très bon match en sortant plusieurs ballons chauds. Cela dit, on voit qu’il est encore en recherche de temps de jeu et de repères. Cela s’est vu sur certains ballons qu’il a boxés alors qu’il aurait probablement pu les capter. Il n’a pas pris de risques mais c’est totalement compréhensible.

Comprenez-vous le choix d’Edward Still de l’avoir aligné à la place d’Hervé Koffi ?

Je ne suis pas au cœur du club, je ne sais pas ce qu’il s’y passe au quotidien, donc je ne peux pas vraiment commenter cette décision. Mais si Still a tranché, c’est qu’il avait ses raisons. Mon avis c’est que, si tous les deux sont à leur meilleur niveau, Koffi est supérieur. Sauf que, ce qui compte pour un entraîneur, c’est la forme du moment. Et force est de constater que Patron est mieux que Koffi actuellement.

Croyez-vous que ce changement temporaire dans la hiérarchie pourrait perturber les gardiens ?

Le seul qui pourrait l’être, c’est Koffi parce qu’il sait désormais que, malgré toutes ses qualités et tout ce qu’il a déjà prouvé, il n’est pour l’instant plus indiscutable à Charleroi. Patron, de son côté, n’a rien à perdre. Pour lui, c’est du bonus et il prend ce qu’il a à prendre. En revanche, il sera intéressant de voir ce que Still décidera si jamais Patron venait à se trouer lors des prochains matchs, ce que je ne lui souhaite pas.

À terme, l’ordre installé en début de saison doit-il être rétabli ?

Si Charleroi veut atteindre le top 8, voire le top 4, il faut simplement faire joueur le meilleur des deux.

Paramètre extra-sportif : Koffi garde une valeur marchande qu’il n’est sans doute pas bon de laisser dépérir trop longtemps sur le banc, non ? Surtout vu le business model de Charleroi.

C’est évidemment une donnée à prendre en compte dans le football moderne mais l’entraîneur, lui, ne réfléchit pas de la sorte. Il doit toujours privilégier les résultats sportifs avant toute autre considération.