Une rechute, après un encourageant 12 sur 12, qui a rappelé les lacunes liégeoises quand les Rouches sont amenés à faire le jeu, face à des équipes qui évoluent en bloc bas, ou médian.

José Jeunechamps avait préparé son équipe en ce sens, et le rendu sur le terrain était assez éloquent, vu des tribunes. L’équipe sérésienne était regroupée, sur vingt-cinq mètres, à mi-terrain, pour limiter les combinaisons et les liaisons liégeoises au cœur du jeu.

Cela offrait la possibilité de récupérer le ballon assez haut, pour partir assez vite en contre. C’est de cette manière, d’ailleurs, que Poaty a marqué le deuxième but, bien aidé il est vrai par une défense à l’arrêt, à l’image de Dussenne, trop facilement battu.

La défense n’a pas tenu, ce qu’elle avait su faire lors des derniers matchs, mais elle n’a pas été aidée, donc, par une animation offensive en panne d’inspiration. Le Standard a eu des occasions, mais pas assez, et pas suffisamment tranchantes.

Les chiffres, au terme de la rencontre, étaient assez éloquents : les Rouches ont fini avec 69 % de possession de balle, plus haut total de la saison. Ils ont additionné 612 passes (contre 278 à Seraing), présentant, là aussi, le total le plus important de leur saison.

Mais ils n’ont cadré que trois frappes, soit autant que Seraing. La dernière fois qu’ils avaient avancé de tels chiffres, c’était contre OH Louvain, synonyme également de défaite (1-3) : 65 % de possession et 490 passes cumulées.

Balikwisha, une absence qui a compté

Nicolas Raskin résumait l’affaire, après la défaite contre Seraing : "Louvain, Seraing et Westerlo nous ont battus un peu de la même manière."

La question avait déjà été insinuée en début de saison, elle est un peu plus renforcée après dix rencontres et des revers qui mettent en évidence certaines lacunes : le Standard est-il capable de faire le jeu ?

Il va devoir trouver le moyen d’y arriver, et Ronny Deila a lancé quelques pistes, dès vendredi soir : "Plus de centres, plus de présence dans le rectangle, plus de mouvements, moins de un contre un."

Dans son 3-1-5-1 qui s’est mué en 4-2-3-1 après la sortie de Dönnum, blessé, l’entraîneur norvégien avait remplacé Balikwisha, suspendu, par Melegoni, remplacé au repos "pour amener un joueur de couloir (Davida)", avait justifié Deila. Si les circuits de passe, en début de rencontre, ont été souvent identiques, cela s’est essoufflé, avec le temps et l’urgence de devoir revenir au score.

Melegoni et Davida n’ont pas le même profil que Balikwisha, qui aurait pu mieux ouvrir le jeu, ou créer le décalage. La prestation moins aboutie d’Amallah, de retour de sélection, a aussi été un élément à prendre en considération, alors que Zinckernagel a été le seul à sortir du lot, pour trouver des espaces, avec Raskin dans une moindre mesure.

Le déplacement à Charleroi, dimanche, ne va pas faciliter la vie, puisque les Zèbres, sur base de leur prestation à Anderlecht, pourraient avoir comme principe de laisser le ballon à leurs visiteurs du soir. Balikwisha sera de retour, mais cela ne pourra pas tout solutionner.

Les phases arrêtées, l’autre piste à travailler

L’élément encourageant est que Ronny Deila aura une semaine complète pour préparer son équipe. Avec le même système, à trois derrière et avec Perica devant ? L’attaquant croate, qui dépend des ballons qu’il reçoit comme Emond avant lui, n’a pas été déterminant, et a perdu ses duels face au but.

Une alternative à envisager pourrait être une plus grande efficacité sur phases arrêtées, mais cela se travaille. Les Rouches n’ont pas encore marqué un but sur coup-franc ou sur corner, à l’arrêt du moins. Les buts de Dussenne (contre Gand) et Zinckelnager (contre Bruges) ont trouvé leur source à la suite de coup-francs rapidement joués, vers l’avant.

Dans un match fermé, un vieil adage du foot dit que la décision peut se faire sur une phase arrêtée. Le Standard pourrait le faire pour la première fois, à Charleroi, dimanche, ça l’aiderait.