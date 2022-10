Retour sur terre pour le Standard, battu par Seraing

C’était une crainte, après le succès contre le Club Bruges. Le Standard allait-il savoir enchaîner, après le break international, face à une équipe qui ne ferait pas le jeu, et s’imposer à nouveau ?

Il y a d’abord les chiffres, qui ne disent pas tout mais un peu quand même. À l’heure de jeu, les Rouches affichaient 74 % de possession, mais autant de frappes que les Sérésiens (3). Et Seraing, par Mbow puis Poaty, a su convertir deux de ces frappes, à l’inverse d’un Perica qui n’avait pas cadré un essai.

Le souci du Standard a été affiché en grand, quand il joue face à une formation regroupée. Il a du mal à produire du jeu. À l’exception de Zinckernagel, au-dessus de la moyenne pour faire la différence, aucun Rouche n’a été en mesure de porter le danger.

Amallah est retombé dans ses travers ; Dönnum, blessé, a été remplacé au bout de trente minutes par Cimirot ; Raskin n’a pas su peser au milieu, dans la construction, et Melegoni, coupable d’une mauvaise relance sur le premier but et remplacé au repos par Davida, n’a rien montré, sinon le même mouvement, contrôle extérieur pour rentrer dans le jeu.

Incapable de trouver l’ouverture, le Standard a été plus précis dans la dernière demi-heure, ou plus dangereux, mais il avait un retard de deux buts à combler, la faute à une passivité défensive incompréhensible sur le deuxième pion. Poaty a pu se balader, en mode portes ouvertes. L’efficacité défensive n’était pas, non plus, au rendez-vous, après une série de quatre matchs sans encaisser un but de plein jeu. Cela doit être une force dans les soirées plus compliquées, cela a été une faiblesse.

Premier match sans encaisser pour Seraing

Le retour sur terre est violent pour le groupe de Ronny Deila, qui a changé les hommes et modifié son système pour bousculer les lignes, passant d’une défense à trois à une défense à quatre, avec changement de l’animation. Mais, cette fois, aucun de ces changements n’a eu l’effet espéré.

Il faut tout de même apporter du crédit au travail de José Jeunechamps, pour expliquer la défaite du Standard – ou la victoire de Seraing. L’ancien formateur et entraîneur du Standard a su composer un bloc compact, qui s’est rarement désuni, et a su profiter des contres qui lui ont été offerts ou qu’il s’est créés. D’une certaine manière, le Standard – Seraing de ce vendredi avait des allures du Standard – Club Bruges quinze jours avant, dans les rôles inversés entre celui qui a le ballon et celui qui défend.

Seraing, qui a fini son premier match sans encaisser, sort de la zone rouge et a remporté son troisième match en déplacement, pour arriver à son total de neuf points. C’est aussi la deuxième victoire de suite des Sérésiens à Sclessin, après le 0-1 de la saison passée. Avec un programme dense pour octobre et l’enchaînement Charleroi, Antwerp, Anderlecht, le Standard aura peut-être moins le ballon.