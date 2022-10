« L’amour de Mazzù m’a convaincu de rester »

20 juin. Felice Mazzù donne son premier entraînement à Anderlecht et accueille chaleureusement ses joueurs, dont Francis Amuzu. "Amuzu, c’est comme Mazzù", lui lance-t-il en lui donnant une tape amicale dans le visage. Amuzu : "Le coach m’a aussitôt donné la confiance. Il est venu vers moi et a rigolé. J’ai besoin de cela. Kompany m’aimait bien aussi, mais c’est quand même différent. Mazzù est encore plus proche de moi et fait toujours des blagues."

Fin juillet. Nice fait parvenir une première offre officielle à Anderlecht pour Amuzu. Ses quatre buts en play-off 1 (tous les quatre contre l’Antwerp) et sa bonne préparation (notamment son bon match amical contre Lyon, lors duquel il a marqué le 3-0 à la 90e) ont convaincu les Niçois de passer à l’offensive.

La direction du Sporting n’est pas impressionnée par les quelques millions proposés par les Français, qui essuient un refus. Amuzu doit être un élément clé dans l’équipe de Felice Mazzù, qui veut un latéral offensif sur son flanc gauche.

City offre plus pour Gomez : ça change tout

Le 3 août, jour du déplacement en Estonie, où Anderlecht entame son aventure en préliminaires de la Conference League contre Paide, Nice passe à la vitesse supérieure en offrant… huit millions. Le transfert semble fait mais Amuzu accepte quand même de jouer à Paide (0-2) et contre Seraing (3-1), match dans lequel il marque deux buts. Ce dimanche 7 août, il fait un long tour d’honneur. "Je pensais que c’était mon match d’adieu."

Soudainement, les supporters l’adorent. Même ceux qui l’avaient critiqué dans le passé. "Ils me demandaient de rester. Je sentais que tout le monde m’aimait." Dans le vestiaire, Amuzu se fait charrier. "Surtout par Raman, évidemment (rires). Mes coéquipiers n’arrêtaient pas de me demander si j’allais à Nice." Amuzu parle aussi avec Jérémy Doku, qui est déjà en Ligue 1. "Il ne m’a pas dit que je devais venir jouer en France, mais il m’a conseillé de suivre mon instinct."

Entre-temps, Amuzu s’informe au sujet de l’OGC Nice, 5e de Ligue 1 la saison dernière. "C’est vraiment un beau club. Je n’ai pas parlé avec le coach (Lucien Favre) ; les contacts se déroulaient via mes agents. Mais j’ai senti que Nice me voulait vraiment."

Ce qu’il ignore à ce moment, c’est qu’une nouvelle offre vient de rentrer à Neerpede. Cette fois, le club intéressé est Manchester City. Le joueur ciblé est Sergio Gomez, le concurrent (plus défensif) d’Amuzu sur le flanc gauche. Le montant proposé est d’un autre ordre: 15 millions plus bonus (la somme peut s’élever à 20 millions) pour un joueur qui a été acheté pour 1,5 million, ce serait le jackpot. Qui plus est, les larmes aux yeux, Gomez supplie Anderlecht de le laisser aller vers le club de ses rêves.

Pas de nouveau départ avant les young Boys

Mazzù, lui, préfère garder Amuzu. Une nouvelle scène de la série ‘Mauve’illustre l’opération de charme du nouvel entraîneur du Sporting. Quand Amuzu monte sur le terrain d’entraînement, Mazzù l’embrasse et lui supplie : "Tu vas quand même rester ?" Et sans caméras dans les environs, le président Vandenhaute voit Amuzu entre quatre yeux et lui demande : "Réfléchis bien. Est-ce que tu veux vraiment partir ?"

Amuzu, aujourd’hui : "Oui, le coach et le président m’ont fait douter. Mazzù m’a vraiment donné le sentiment qu’il avait besoin de moi."

Le 12 août, au lendemain de la qualification contre Paide, Anderlecht tranche. Gomez peut partir à City vu que les dirigeants sentent qu’il n’aurait plus pu se motiver pour jouer au Sporting. Ciske, lui, serait moins déçu de devoir rester. Et surtout : Anderlecht est à la veille de ses deux matchs de l’année, contre les Young Boys Berne. La direction estime que ce ne serait pas correct envers Mazzù de lui enlever un joueur clé, après les départs de Zirkzee, Kouamé, Cullen et Gomez.

La direction propose un deal à Amuzu et son entourage : le joueur reste, son contrat sera prolongé d’un an et en cas de nouvelle offre en fin de saison, il pourra partir. De préférence pour une offre de huit millions ou plus. Amuzu accepte. Les deux parties entament les pourparlers.

Ses stats à l’arrêt

Mais dans les semaines suivantes, il n’est plus décisif sur le terrain. Depuis le match à Saint-Trond de la mi-août, son compteur est resté bloqué à deux buts et deux assists. Amuzu : "Tout ce qui s’est passé avec Nice et les négociations de contrat me perturbaient. J’avais ça dans la tête. Je n’étais pas libéré sur le terrain."

Ses stats peu spectaculaires s’expliquent aussi par sa tâche dans le 3-5-2 de Mazzù. "Je dois beaucoup défendre, ce qui me coûte de l’énergie qui me manque parfois pour faire des actions offensives. Après un match où je n’ai pas tiré au but ni centré, je me sens frustré. Bien défendre ne me donne pas la même satisfaction. En 4-3-3, je pourrais être plus important offensivement. Mais je m’adapte au système du coach et je donnerai toujours tout pour l’équipe. Avec Jan Vertonghen derrière moi, je me sentirai peut-être plus libéré."

Ce mardi 20 septembre, après un mois de négociations, Anderlecht annonce qu’Amuzu resigne jusqu’en 2025. "Cela m’a soulagé d’avoir trouvé un accord et d’être fixé, dit Amuzu. Je suis libéré dans ma tête et à nouveau focalisé sur mes prestations. Je suis prêt à foncer." Nice n’est que 13e au classement. "C’est vrai ? Au début, je suivais les résultats, maintenant plus."

Mais en fin de saison, il espère réaliser le transfert qu’il a en tête depuis un certain temps. Amuzu : "De préférence vers la Ligue 1. C’est un tremplin idéal vers un grand championnat. Entre-temps, je vais tout donner pour Anderlecht. La direction m’a dit qu’elle me laisserait oartir si je faisais une très bonne saison."