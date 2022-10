Le Franco-Malien de 44 ans occupait jusqu’alors une double fonction à Charleroi : il y était l’un des adjoints d’Edward Still tout en gérant la passerelle entre les U21 (désormais U23) et le noyau professionnel. Car Diawara a la (post) formation dans le sang. C’est son dada depuis longtemps. Plus que le poste d’entraîneur principal qui n’a jamais vraiment été une obsession pour lui.

Peut-être que cela changera dans le futur, qui sait, mais en 2019, dans un entretien accordé, il déclarait avec honnêteté : "Ce qu’il faut comprendre, c’est que je n’ai aucune ambition de devenir entraîneur principal. C’est quelque chose qui ne me convient pas. Je n’ai pas envie de ce mode de vie avec les contraintes que cela engendre d’un point de vue familial ou de la santé. […] Certains diront qu’il s’agit d’un manque d’ambition, mais j’adore ce que je fais. Pouvoir m’occuper des jeunes et être dans le staff des pros, c’est ce que j’aime. Cela me fait des journées bien remplies mais je préfère cela aux tracas d’un entraîneur principal."

Finalement « non » aux U23

La fonction de Samba Diawara avait évolué depuis qu’il avait posé ses valises à Charleroi, en 2018, en provenance de l’Union SG. D’abord entraîneur des U21, il avait petit à petit intégré le staff du noyau A. Il était alors "T3" de Felice Mazzù puis de Karim Belhocine. La saison dernière, pour l’impliquer davantage dans le staff pro déjà remanié suite à la nomination d’Edward Still, Michel Di Diugno lui avait succédé à la tête des U21, et Diawara montait en quelque sorte en grade chez les pros.

Rebelote cet été quand il a encore été question d’ajustements dans la structure sportive. La direction a sondé Diawara pour accompagner la nouvelle équipe U23 en Nationale 1 tout en reprenant la mission de directeur sportif de la formation, vacante depuis la séparation avec Christophe Dessy. Une proposition que le discret mais chaleureux adjoint avait écoutée très attentivement. Elle aurait d’ailleurs pu lui convenir et la direction carolo la pensait même pratiquement actée… jusqu’à ce que Felice Mazzù, fraîchement nommé entraîneur à Anderlecht, compose son numéro de téléphone, en mai.

Retrouvailles à Anderlecht, pas à Genk

Le duo aurait déjà pu se reformer une première fois lorsque Mazzù avait signé à Genk mais le club limbourgeois avait refusé la requête de son entraîneur qui, isolé, ne sera finalement resté que quelques mois dans le Limbourg.

"C’est Felice qui m’a fait venir à Charleroi et le feeling est très bien passé entre nous", racontait Samba Diawara en 2019. "Je sentais qu’il pouvait partir d’un moment à l’autre, il a fait un super travail ici mais il se devait de franchir le pas. Il m’avait dit avant de partir qu’il voulait que je l’accompagne où qu’il aille…"

C’est fait, désormais. À Anderlecht, où la direction a accepté que Mazzù s’entoure de ses hommes de confiance que sont Laurent Deraedt (entraîneur des gardiens), Sandro Salamone (analyste vidéo) et Thibaut Meyer (préparateur physique). Ainsi que Samba Diawara, donc.

En interne, à Charleroi, ce départ a beaucoup déçu même si on dit comprendre l’attrait professionnel et financier que représente l’opportunité de travailler dans le plus grand club de Belgique.

Cossey à ses côtés

Quoi qu’il en soit, il en faut plus pour déstabiliser Edward Still. "Je suis toujours d’avis que les choses arrivent pour une raison, commente-t-il poliment. Samba a fait ce choix de quitter Charleroi et on le respecte. C’était un plaisir de collaborer avec lui. Il a énormément apporté au staff et aux joueurs, notamment dans cet aspect de la post-formation. On en voit les résultats aujourd’hui. Ce mérite lui en revient grandement. Il n’y a aucun sentiment négatif par rapport à son départ."

En coulisses, l’entraîneur carolo n’a pas attendu l’officialisation du débauchage de Diawara pour lancer la recherche de son successeur et ainsi compléter son staff d’adjoints déjà composé de Frank Defays et, dans une moindre mesure, de son frère Nicolas Still, également analyste vidéo. Malgré tout, le départ de Diawara, qui, nous disent certains, n’était pas toujours sur la même longueur d’onde que son T1, était plutôt inattendu. Mais la place vacante a permis au plus jeune entraîneur de Pro League de choisir son remplaçant. Un mal pour un bien.

Plusieurs profils ont été étudiés de près par la direction mais Edward Still a rapidement glissé le nom de Rudi Cossey en haut de la pile. Les deux hommes se connaissent – ils ont travaillé ensemble sous Ivan Leko – et s’apprécient. De surcroît, Cossey (61 ans) dispose d’une riche expérience que son poulain savait bienvenue, voire indispensable, pour l’épauler dans sa deuxième saison d’entraîneur principal. Bref, le profil idéal, et un deal facilité par le fait que le contrat du Bruxellois arrivait à échéance à l’Antwerp. Lui aussi a saisi cette occasion qui, in fine, arrangeait globalement tout le monde.

Contacté, Samba Diawara n’a pas souhaité s’exprimer.