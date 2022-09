Philippe Bormans, le CEO de l'Union Saint-Gilloise, content du début de saison : «C’est bien que les attentes ne soient pas trop hautes»

Il n’empêche, l’équipe de Karel Geraerts sera une candidate certaine aux play-off si elle continue sur sa lancée. Le mois d’octobre, lors duquel les Unionistes joueront neuf matchs, sera crucial. "La saison dernière, nous étions contents quand le contenu des matchs était bon, continue Bormans. Cette saison, c’est difficile de bien jouer le dimanche quand l’équipe a fait un déplacement européen le jeudi. La grande différence entre les deux est qu’aujourd’hui, nous sommes contents quand on prend des points. Nous verrons bien où tout cela va nous mener. Nous voulons en tout cas continuer sur les trois tableaux le plus longtemps possible."

Philippe Bormans est aussi revenu sur le choix de la RTBF de diffuser les matchs d’Anderlecht en télé et non ceux de l’Union, diffusés sur Auvio, lors des premières journées européennes. "C’est dommage de ne pas trouver un équilibre entre les clubs : la chaîne néerlandophone pourrait diffuser une équipe et la chaîne francophone l’autre. Mais c’est leur choix, nous n’allons pas intervenir là-dedans et nous ne sommes pas du tout vexés. Chacun fait son travail."