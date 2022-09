L’événement

Par son résultat aux relents historiques (0-3) mais surtout son climat extra-sportif extrêmement houleux (les Ultras liégeois avaient violemment fait stopper la rencontre à la 88e minute), la victoire des Zèbres au Standard, le dimanche 5 décembre 2021, est sans doute le match événement, référence en quelque sorte, depuis l’intronisation de Still. Une victoire forte que les supporters carolos ne sont pas près d’oublier.

L’échec

Le 27 octobre 2021 en seizième de finale de la Coupe de Belgique face à Lommel. Cette élimination, dès l’entrée en lice du Sporting, au bout d’une insoutenable séance de tirs au but (0-0, 3-4 t.a.b.), a été le premier gros échec de Still à Charleroi. La veille, il déclarait : "Chaque match était un objectif, donc la Coupe aussi. C’est une compétition magique". Ce soir-là pourtant, son équipe, privée de Knezevic, Kayembe et Nicholson, s’est vautrée face à un adversaire de deuxième division. La panenka ratée de Guillaume Gillet, tireur décisif, n’avait pas plu. C’était la première fois depuis dix ans que le Sporting n’atteignait pas au moins les huitièmes de finale. C’est sûr, cette année, face à Seraing (match au Pairay, la date sera connue lundi), Still et tout Charleroi (re)penseront à cet échec. Et voudront absolument le surmonter.

La nouveauté

Les data. Leur récolte, leur traitement et leur utilisation. C’est entre autres cette méthodologie moderne qui a convaincu Mehdi Bayat d’offrir sa chance à un si jeune entraîneur – 30 ans au moment de sa nomination. Sans être aveuglé par les données en tout genre, Still s’en sert quotidiennement pour confronter son ressenti et celui de son staff à la réalité chiffrée et les partager avec son vestiaire.

Le chiffre

1 sur 24. Durant une partie de la saison dernière, Charleroi a cru en ses chances de participer des Champions play-off qui se sont avérés inatteignables malgré une convaincante sixième place en phase classique. Son bilan face aux quatre équipes qui s’y sont qualifiées était d’ailleurs révélateur : 1 point sur 24. C’était l’un des axes de travail et d’analyse, à l’entre-saison, avec l’ambition d’améliorer ce ratio pour le deuxième exercice. Cela ne s’est pas vraiment réalisé jusqu’ici puisque Charleroi a perdu à l’Union SG (1-0, le 29 juillet) et contre le Club Bruges (1-3, le 26 août).

Le style

Still est un jeune entraîneur qui aime travailler avec de jeunes joueurs. Il n’a pas fallu 50 matchs pour s’en rendre compte. Dès son arrivée, avec la direction, il s’est attelé à rajeunir drastiquement la moyenne d’âge de son groupe. Il a également instauré une philosophie de jeu différente, plus audacieuse, et une identité claire. Ambitieuse. Peut-être trop. Car Charleroi reste une équipe du subtop. Karim Belhocine et Felice Mazzù, avant lui, avaient d’ailleurs opté pour un bloc équipe généralement plus bas, misant davantage sur les reconversions.

Dans sa communication aussi, Still tranche avec son prédécesseur Belhocine qui n’appréciait pas franchement les exercices médiatiques ou les justifications publiques. Avant eux, l’approche humaine et chaleureuse de Mazzù a constitué un pilier de sa réussite au Sporting. L’actuel entraîneur d’Anderlecht affiche un total de 259 matchs dirigés pour Charleroi. Dont une moyenne de 34 % de victoires lors des 50 premiers. Still (42 %) et Belhocine (52 %) ont fait mieux, mais c’est sur la durée qu’on y verra plus clair.