Les stades de Pro League on perdu près de 20% du public par rapport à 2019

Dans un dossier, nos confrères de "Het Nieuwsblad" ont comparé l’assistance des huit premiers matchs de la saison 2019-2020, avant la crise sanitaire, et celle des huit premiers matchs de la saison actuelle. Et on se rend compte que les chiffres sont éloquents.

Jugez plutôt. En moyenne, il y avait 11 629 fans de foot dans les tribunes en 2019-2020. Désormais, il n’y en a plus que 9 379, soit une perte de 2 250 supporters par match (-19,3 %). Au total, près d’un cinquième des spectateurs a quitté les stades de première division.

Nouveau calendrier et crises successives

Comment l’expliquer ? Les raisons sont multiples. On peut notamment citer la date de reprise de la compétition, avancée au 22 juillet à cause de la Coupe du monde hivernale au Qatar, ce qui a augmenté le nombre de matchs disputés en période de vacances. Mais ce n’est pas la seule.

Le nouveau calendrier en est une autre. Alors qu’avant, il était facile de booker son samedi soir ou son dimanche soir pour aller au football, ce n’est plus le cas. Désormais, les matchs se disputent le vendredi soir, le samedi dès 16h et le dimanche à partir de 13h30. Et les détenteurs d’abonnement ne sont parfois informés que quelques semaines à l’avance de l’horaire exact des rencontres de leur équipe favorite. L’organisation est donc un peu plus compliquée.

La crise sanitaire en elle-même a également un impact non négligeable sur cette baisse de fréquentation. Privés de stade durant des nombreuses semaines, de nombreux supporters ont pris l’habitude de regarder les matchs à la télévision plutôt que de se rendre au stade pour encourager leur équipe. Pour ne plus la perdre.

Enfin, il y a aussi et surtout le facteur économique. Les crises successives (sanitaire et désormais énergétique) ont poussé de nombreux ménages à revoir leurs priorités en matière de dépenses. Le ticket d’entrée pour un match de football fait partie des divertissements qu’on ne s’octroie plus aussi facilement qu’avant. Et dans le même temps, certains clubs ont augmenté les prix de leur abonnement pour balancer les pertes dues aux crises évoquées.

De gros dégâts à Ostende et Charleroi

Le club qui est l’exemple le plus frappant de cette réalité est probablement Ostende. Par rapport aux huit premiers matchs de la saison 2019-2020, les Côtiers ont enregistré une perte de 42,6 % de fréquentation de leur enceinte. À l’époque, les Ostendais attiraient 6 100 fans en moyenne dans leur stade rénové. Cette saison, ils ne sont plus que 3 500. Soit une perte de 2 600 spectateurs lors des quatre premiers matchs à domicile de l’exercice 2022-2023.

Mais il n’y a pas que les Côtiers qui subissent de plein fouet les effets de la baisse de fréquentation de leur stade. C’est également le cas au Sporting Charleroi, qui enregistre une nette baisse de 33,7 % de spectateurs (de 9 500 à 6 300). Mais en 2019-2020, les Zèbres avaient commencé leur saison par quatre gros matchs : Gand, l’Antwerp, le Club Bruges et Genk. Cela doit aussi être pris en compte pour nuancer l’analyse, même si le désamour entre le public et l’équipe zébrée est palpable depuis plusieurs semaines.

Aucun grand club épargné

Ce qui est interpellant également, c’est que la baisse de public touche presque tous les clubs de Pro League. Même le Club Bruges, champion en titre, a vu son assistance baisser de 12 %. Pour Anderlecht, la perte est même de 25 %. Et au Standard, on recense 20,5 % de spectateurs en moins puisque l’assistance à Sclessin lors des quatre premiers matchs de la saison est passée de 19 200 à 15 300.

Cette tendance à la baisse, qui aura inévitablement un impact sur les finances de nos clubs, se poursuivra probablement dans les prochains mois.