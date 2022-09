Gilles Dewaele revient au premier plan : "Battre le Club Bruges n’est pas un aboutissement mais un début"

La victoire contre le Club Bruges

«La preuve qu’on peut battre tout le monde»

La trêve internationale a été l’occasion pour les Liégeois de savourer leurs quatre victoires de rang. Dont celle acquise face au Club Bruges (3-0) à Sclessin.

"C’était une des meilleures ambiances de ma carrière", ne cache pas Dewaele. "Battre cette grande équipe, qu’on dit parfois imbattable, cela nous donne beaucoup de confiance. C’est la preuve qu’on peut battre tout le monde. Après le match, les Brugeois n’ont pas évoqué la fatigue de leur match à Porto comme excuse et cela nous a fait plaisir. Mais attention, battre le Club n’est pas un aboutissement, c’est le début. Le début d’un process qui doit nous amener à ce niveau chaque week-end."

Son début de saison

«Enfin débarrassé des blessures»

Les premières prestations de Dewaele cette saison n’ont pas totalement convaincu. Un peu comme cela avait le cas la saison passée : on avait vu du bon et du moins bon. Mais depuis sa titularisation à Saint-Trond, le numéro 2 rouche a retrouvé toutes ses sensations.

"Je n’ai plus de soucis de blessures et je me sens libéré", avoue-t-il. "Depuis mon arrivée de Courtrai l’hiver dernier, je n’étais jamais vraiment à 100 %. Désormais, c’est le cas. Les stats montrent d’ailleurs que je suis en forme. Contre Saint-Trond, j’ai couru 13,4 kilomètres. J’aime cette position de piston dans le système du coach. Cela convient mieux à mes qualités. Je peux courir beaucoup et être parfois dans le rectangle. Sans oublier mon travail défensif, qui reste le plus important."

Inconsciemment, le Rouche de 26 ans semble avoir été boosté par l’arrivée d’une concurrence nouvelle à son poste, en la personne de Marlon Fossey. "Parfois, quand on a personne derrière soi, on est un peu plus sûr de sa place", avoue-t-il. "Mais cette nouvelle concurrence nous pousse tous à élever le niveau pour faire partie du onze de base. C’est très positif."

Le match face à Seraing

«L’opposé de celui contre Bruges»

Ce vendredi, le Standard reprend la compétition face à Seraing, à Sclessin (20h45). Avec une question en toile de fond : la pause internationale aura-t-elle été néfaste à des Liégeois en pleine bourre ?

"Quand on est dans une bonne dynamique, on a envie de jouer tous les trois jours", sourit Dewaele. "Mais je pense que nous sommes prêts à affronter Seraing. Ce sera un match très différent de celui contre le Club Bruges avec une équipe qui va beaucoup défendre. En fait, c’est l’opposé du Club. Le coach nous a avertis de leurs qualités et on veut être dominants dès le début de la rencontre."

Avec l’objectif d’enchaîner une cinquième victoire de rang, ce qui n’est plus arrivé depuis… février 2014. Et ce qui pourrait encore rapprocher le Standard du haut du tableau.

"Mais croyez-moi, on ne va pas commencer à s’emballer et à se mettre des objectifs comme le top 4 en tête", termine Dewaele, pragmatique. "On va essayer de gagner chaque match et on verra bien où cela nous mène."