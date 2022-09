"Je sens vraiment que le club et le coach comptent sur moi et je suis très content de la confiance qu'ils placent en moi", a expliqué Amuzu dans le communiqué publié par son équipe, "Je suis fier de pouvoir prolonger mon contrat ici. J'espère que je pourrai le rendre encore plus aux fans."

À 23 ans, Francis Amuzu a déjà disputé 166 rencontres avec Anderlecht pour 19 buts inscrits et 18 passes décisives. Sous les ordres de Felice Mazzu cette saison, Amuzu a marqué deux buts et distillé autant d'assists en 14 apparitions toutes compétitions confondues.