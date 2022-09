Ce que révèle le rachat d’Eleven par DAZN

1. Ce que cela dit sur DAZN

"Cette opération accélère les ambitions de croissance mondiale de DAZN et sa stratégie de diversification" et "propulse DAZN au rang de plus grand détenteur de droits sportifs européens", annonce le communiqué commun des deux sociétés.

DAZN, qui propose des contenus variés à des abonnés en ligne, détient déjà les droits de la Serie A en Italie et une partie de ceux de la Liga, mais aussi des documentaires sportifs, du football féminin et des sports de combat. "Pour moi, cela confirme le fait que DAZN est engagé dans une fuite en avant", nous explique le Belge Pierre Maes, spécialiste des droits télévisés et consultant international dans ce domaine. "DAZN n’est pas rentable et connaît de lourdes pertes. Ne s’agit-il pas d’un nouveau mouvement désespéré vers une possible rentabilité ? Ici, DAZN rajoute des compétitions et des territoires à sa carte."

Notamment la Belgique, le Portugal et la Pologne, où Eleven est bien implanté. "L’actionnaire principal, Len Blavatnik, a réinjecté 4 milliards de dollars dans sa société en début d‘année. Ce rachat offre des arguments supplémentaires pour espérer revendre sa société à un groupe géant, du genre Apple."

2. Ce que cela dit sur Eleven

Le président et fondateur en 2015 du groupe Eleven, Andrea Radrizzani, fait donc un pas en retrait, même s’il intégrera le conseil d’administration de DAZN et sera directeur exécutif. Si la réussite d’Eleven en Belgique est à saluer, cela n’est pas forcément le cas partout. Radrizzani n’a pas caché ces derniers mois qu’il espérait attirer plus d’abonnés chez nous. "Depuis un petit moment, Eleven était davantage en mode croisière", poursuit Pierre Maes, auteur de Le business des droits TV du foot (éd. FYP). "On sent un certain désintérêt d’Andrea Radrizzani qui est par ailleurs président du club de Leeds. Pourtant la société belge représente pas moins de 70 % des revenus du groupe. DAZN va peut-être insuffler un nouvel élan. Mais, comme le laisse entendre le communiqué, il y aura aussi des économies d’échelle qui vont être réalisées."

3. Ce que cela change chez nous

Rien. Du moins dans un premier temps. Le contrat signé par Eleven avec la Pro League reste évidemment d’actualité et ce contenu intéresse DAZN. Eleven, qui avait co-fondé avec MediaPro la société "12th Player" pour exploiter les droits de la D1 et la D2, va céder le relais à DAZN une fois le rachat finalisé.

Et après 2025 ? On verra si le nouveau venu a trouvé l’investissement belge intéressant et s’il est à nouveau candidat aux droits de notre foot ou si les bons vieux « telcos » reprennent la main.