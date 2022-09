Quelle équipe est la plus jeune en Pro League depuis le début de saison ?

L’Observatoire du football CIES vient de publier des données, ce lundi 26 septembre, concernant l’âge moyen des compositions alignées lors de la saison en cours. Dans le championnat Belge, le Cercle Bruges aligne l’équipe la plus jeune et Saint-Trond, la plus vieille.