Sporting de Charleroi: en viste dans les coulisses reliftées du Mambourg

Depuis son intronisation à l’été 2021, il s’est attelé à tout professionnaliser. Des aménagements et travaux ont été réalisés à sa demande, encore cet été. Les staffs sportif et médical se sont largement étoffés, les nombreuses data emmagasinées enrichissent l’analyse et aident à matérialiser l’impression visuelle, les bureaux ont également été réaménagés… Pour les joueurs aussi, les conditions de travail ont été bonifiées.

Avant le fan day de ce samedi (dès 10 h) – qui offrira notamment la possibilité au public de découvrir les coulisses du stade, dont les vestiaires –, Edward Still a accepté de nous en faire une visite express. Un cadre de travail dans lequel le sentiment d’appartenance collective a été décuplé, comme l’avait aussi conseillé Jacques Borlée.

Entrée et salle de musculation

La salle de musculation située à côté du tunnel qui mène au terrain. Pas immense mais fonctionnelle. ©ÉdA Mathieu Golinvaux

Actuellement, lorsque les joueurs gagnent les installations du Mambourg depuis l’esplanade du stade où ils garent leur voiture, l’accès est relativement neutre, pas franchement séduisant. Très bientôt, il sera rafraîchi et plus immersif. Rome ne s’est pas fait en un jour. "Les murs seront placardés de photos d’icônes du club", prévoit Still.

Une fois la porte franchie, on tourne à droite. De l’autre côté du couloir qui mène aux vestiaires, la salle de musculation a été modernisée. Ce n’est ni la plus grande ni la plus luxueuse du royaume – impossible de pousser les murs –, mais elle a au moins été soignée et rééquipée. Le gardien Nicolas Penneteau – avant son départ à Reims – et Ryota Morioka y sont assidus et souvent les premiers entrés.

Certaines demandes spécifiques de l’entraîneur ont été entendues, notamment l’acquisition de ces deux engins qui servent à prévenir et renforcer les ischios et les adducteurs : "Tout le monde y passe au moins une fois par semaine". Dans un coin, on repère des machines médicales. Elles servent à alimenter les joueurs en oxygène lors de séances régulières de vélo ou de "air bike", une technique également utilisée depuis l’arrivée de Still.

Au mur, des posters de liesse entre les joueurs ont été placardés. Il n’y a pas de petite motivation. Jamais.

Le tunnel

Avant cet été, le fameux tunnel qui mène à la pelouse ne dégageait aucune âme. Rien de transcendant pour les Zèbres avant d’entrer dans l’arène. Et rien d’intimidant pour l’équipe adverse, contrairement à ce qui se fait parfois ailleurs, en Belgique ou en Europe. C’est de l’histoire ancienne. Désormais, à chaque match, ce tunnel est customisé, rétréci et assombri. Message à l’adversaire : "We are Charleroi." Sur une pelouse en bien meilleur état qu’il y a quelques années. Les terrains du centre d’entraînement à Marcinelle ont également droit à un traitement aux petits oignons.

Les vestiaires

Fini les vieux casiers en fer, coloris vert-bleu vieillot. Le confort a été upgradé. Le revêtement de sol a été changé. "C’est propre et pratique. De vrais vestiaires !" souligne un joueur.

Là aussi, des slogans au mur rappellent l’identité et les valeurs du club. On peut y lire : "Never give up" ("ne jamais abandonner") ou encore "Win together" ("gagner ensemble").

Les joueurs disposent de casiers plus grands, avec leur nom et leur numéro floqués. Ils forment un "U" avec une grande table au milieu. Ce sont de petits aménagements basiques mais pratiques et motivants au quotidien. "Cela s’est vraiment amélioré par rapport au début de la saison passée", nous glisse un joueur.

C’est l’entraîneur qui a dessiné le plan du vestiaire. Il a souhaité mélanger les nationalités et les caractères. Un bon moyen d’éviter d’éventuels "clans" entre francophones, néerlandophones ou iraniens. Exemple : pour encourager son intégration, Hosseinzadeh n’est pas voisin de Gholizadeh. On constate en revanche que les défenseurs Knezevic, Andreou et Van Cleemput sont assis les uns à côté des autres, tout comme les trois attaquants Descotte, Badji et Benbouali. Cadres du vestiaire, Kayembe et Morioka occupent les dernières places de part et d’autre. Quant à Koffi, le grand danseur du groupe, il est assis entre Gholizadeh et Heymans.

Le vestiaire carolo n’est pas le plus difficile à gérer. Il y a certes quelques caractères plus prononcés, mais aucun n’est ingérable. L’entraîneur n’est d’ailleurs pas un adepte des amendes, il préfère laisser le groupe se responsabiliser. Bien sûr, en cas de retards ou de comportements inappropriés répétés, il faut mettre la main au portefeuille. Plusieurs centaines d’euros. "C’est Marco (NdlR : Ilaimaharitra, le capitaine) qui les note", raconte un autre joueur.

Au fond à droite, avant le bain froid et le sauna à disposition, les douches gardent les stigmates des années qui ont défilé. Un petit rafraîchissement ne ferait pas de tort.

Le local des kinés et les vestiaires du staff ont, quant à eux, subi un petit relifting agréable.

Ce n’est pas tout. À côté, dans la salle de détente où les joueurs peuvent jouer aux cartes, à la console de jeux ou au billard, d’autres écriteaux sont affichés : "Be proud" ("soyez fiers"), "Never satisfied" ("jamais satisfaits"). La compétitivité jusque dans le loisir. Vouloir gagner. Toujours.

Les bureaux

Une partie des bureaux du staff. Au fond à gauche, celui d’Edward Still. ©ÉdA Mathieu Golinvaux

On sort du Mambourg. On monte dans les nouveaux bureaux du staff, anciennement occupés par le secrétariat qui a, lui aussi, déménagé dans un espace plus confortable. Plus moderne, plus ergonomique. Un message, encore un, est affiché dans le couloir qui mène à un petit open space, en trois mots : "Préparation, innovation, communication."

Chaque membre du staff a son bureau. Edward Still a choisi celui près de la fenêtre. Derrière lui, un écriteau en accord avec la nouvelle charte graphique du club : "Gagner ensemble". Une gigantesque télévision permet d’afficher les données souhaitées ou de visionner des images d’analyse. Edward Still fait défiler sa base de données : impressionnante. "On peut tout voir." Tout est consultable, individualisable, comparable. Des graphiques, des courbes. Du vert, du rouge. Des données physiques, morphologiques (pesée quotidienne et prise de sang mensuelle) et techniques en tout genre.

Une tonne de chiffres sur les adversaires est également disponible. Tout cela est trié et hiérarchisé par les deux analystes dans la pièce d’à côté.

Plus loin dans le couloir, en face d’une salle de réunion, Edward Still nous montre fièrement le local où le staff médical fait passer une bonne partie des tests médicaux, notamment la fameuse visite indispensable avant tout transfert : un vélo et un tapis de course qui permettent au "doc" d’emmagasiner un tas d’informations médico-physiques sur son utilisateur. "À part l’échographie cardiaque qui nécessite des outils trop spécifiques, on sait tout faire ici et on n’est plus dépendant de l’extérieur, se félicite Still. Chapeau au club, à la direction ! C’est un investissement important. Plusieurs dizaines de milliers d’euros. On fait aussi passer nos joueurs ici plusieurs fois par saison pour une évaluation."

Avant de redescendre vers la sortie, il nous raconte son dernier petit souhait : "Ici, on va afficher les portraits des jeunes de notre centre de formation qui ont éclos au Sporting." Dans ces murs remis à neuf.