Joshua Zirkzee: «J’avais un accord avec Anderlecht»

Financièrement, un transfert à Bologne était plus intéressant pour le Bayern. "C’est vrai. Mais si j’avais dit à la direction que je voulais aller à Anderlecht, on aurait trouvé une solution. En ce qui me concerne, ce n’était pas une question d’argent. J’avais un accord personnel avec Anderlecht. Mais je voulais tenter une aventure en Italie, avec un match au sommet toutes les deux semaines et avec un système à deux attaquants."