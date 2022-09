Standard: «ZAB», la combinaison gagnante

Philip Zinckernagel, deux buts ; William Balikwisha, un but et deux passes décisives ; et Selim Amallah, décisif dans son rôle technique, ont été les trois joueurs qui ont montré la voie, d’un point de vue offensif, dans la foulée d’une prestation défensive qui a encore tenu le choc – un seul but encaissé, sur penalty, lors des quatre derniers matchs, soit une série de 375 minutes sans avoir concédé un but de plein jeu.

C’est aussi l’animation, et le plan de jeu de Ronny Deila, qui peuvent être salués après le succès. En acceptant de subir le jeu (37 % de possession, 8 corners à 1 pour Bruges, qui a multiplié 554 passes, contre 323 au Standard), mais avec une plus grande efficacité (9 tirs à 10, mais 6 cadrés pour le Standard, contre un seul pour Bruges), les Rouches ont su profiter des espaces ouverts par les Brugeois.

Et le ZAB s’est donc régalé, dans un 3-1-5-1 où le trio était au cœur du jeu, avec Zinckernagel dans une position de 10, Amallah et Balikwisha légèrement décalés sur les côtés gauche et droit, tout en ayant une certaine liberté.

Zinckernagel, c’est nickel

Le médian offensif danois n’a pas raté ses débuts à Sclessin, avec un doublé pour sa première titularisation, son quatrième en carrière. Plus souvent passeur décisif que buteur dans les différents clubs où il est passé, Zinckernagel a été l’artisan de la victoire. Par ses buts, mais aussi par sa justesse technique, son implication dans les duels (5 gagnés, sur 8) et son expérience.

Sur le deuxième but, il joue rapidement un coup-franc, alors que Raskin est encore au sol, pour initier une phase qu’il a conclue, après un relais avec Balikwisha et après avoir effacé Sylla. Merveille Bokadi ne cachait pas son admiration, après la rencontre. "Depuis qu’il est arrivé, on voit à l’entraînement qu’il est très fort, des deux pieds. Il va nous bonifier."

Contre Bruges, il a su créer du mouvement, et il a su garder le ballon, n’en perdant que six dans une zone où la pression est plus importante. Remplacé à la 80e minute, il avait laissé l’impression d’être légèrement blessé. Il a rassuré, disant que ce n’était qu’une crampe. "Je suis assez confiant", disait-il, alors que s’ouvre une trêve internationale pour se soigner et récupérer.

Le Standard a gagné un atout, ce serait dommage de devoir s’en passer, déjà.

Amallah, le contrat de confiance

Il fallait voir l’effort défensif réalisé par Selim Amallah, pour couvrir une sortie de position de Noë Dussenne à la suite d’une phase arrêtée, pour comprendre que l’international marocain est bel et bien impliqué dans le projet liégeois. Amallah, en fin de contrat en juin prochain, a été au cœur du feuilleton estival. Partira ? Partira pas ?

Il est finalement resté, et Fergal Harkin, le directeur sportif, a rappelé dimanche que la direction souhaite le prolonger. "Nous avons eu un premier rendez-vous avec ses représentants", a-t-il commenté au micro d’ Eleven Sports.

Contre Bruges, Amallah a su se sortir de situations compliquées, en une ou deux touches, pour aérer le jeu liégeois et initier des phases de transition rapides. Il a aussi été l’élément offensif le plus impliqué dans les duels (7 duels gagnés sur 13), ce qui donne une indication de sa volonté d’en faire plus pour les autres.

Il reste le joueur le plus décisif du Standard (quatre buts, dont trois sur penalty, et une passe décisive) mais il est aussi le leader technique dont les Rouches ont besoin, quand il faut se sortir d’une situation délicate.

Balikwisha, c’est extra

La saison de William Balikwisha s’est passée en deux temps, jusqu’ici. Remplaçant d’abord, il a pu craindre la même mésaventure que la saison dernière, quand Mbaye Leye puis Lukas Elsner n’ont pas fait appel à lui. Il avait été largement utilisé pendant la préparation, puis moins à la reprise du championnat (28 minutes en quatre matchs).

Il a enchaîné cinq titularisations de suite, depuis le match contre OH Louvain, et il donne l’impression de monter en puissance au fil des rencontres. Contre Bruges, il a touché 56 ballons, plus haut total de l’équipe, à égalité avec Nicolas Raskin. Il a été le joueur qui a donné le plus de passes (34), dont deux décisives, preuve de son influence sur le jeu des Rouches.

Son petit pêché mignon était son manque de constance sur la durée d’un match, et l’absence de statistiques. Contre Bruges, il a été aussi bon en première qu’en deuxième période, sans écart de niveau flagrant. Il a, surtout, marqué son premier but en carrière. "À la mi-temps, il était déçu par l’annulation de son but (pour une position de hors-jeu)", expliquait Merveille Bokadi. "Je lui ai dit qu’il devait rester concentré, que ça viendrait. Il avait envie de marquer, il a été récompensé."

Gilles Dewaele saluait aussi la prestation d’"un joueur magnifique, qui a beaucoup de potentiel". La seule ombre au tableau a été sa deuxième carte jaune, et donc son exclusion, pour avoir enlevé son maillot afin de fêter son but. Il manquera le match contre Seraing, à la fin du mois. Ensuite, à Charleroi, reprendra-t-il sa place dans le "ZAB"?