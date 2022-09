Un adieu royal pour Mister Michel : «Quand tu m’as dit que tu ne regardais plus les matchs d’Anderlecht à la télé, j’ai compris que c’était la fin»

Le RWDM (Thierry Dailly), son autre club, mais aussi des adversaires étaient également présents. Le Club Brugeois (Vincent Mannaert), le Standard (Pierre Locht), l’Union (Daniel Spreutels qui fut longtemps dans la direction du RSCA) et La Gantoise (Michel Louwagie) voulaient saluer la mémoire d’un pur Anderlechtois qui s’était toujours battu pour les intérêts du football belge au niveau européen.

Michael van Praag, ancien président de l’Ajax Amsterdam et de la fédération néerlandaise, a d’ailleurs pris la parole pour saluer l’avant-gardisme de Michel Verschueren, "un père pour moi", précisera-t-il. "Quand je suis devenu président de l’Ajax en 1989, c’est lui qui m’a contacté pour qu’on discute. J’étais surpris mais il avait plusieurs idées en tête. La Beneliga bien sûr mais aussi ce qui allait marquer un tournant dans l’histoire du football européen : l’ECA (European Club Association) . Michel a été l’un des moteurs de ce rassemblement. Cela peut sembler étonnant aujourd’hui mais à l’époque, il était impossible pour un club de faire entendre sa voix auprès de l’UEFA. Avec l’ECA, c’est devenu possible. Michel a été l’architecte du football européen que l’on connaît maintenant. Un visionnaire."

L’émotion fut forte quand Michael, son fils, a pris la parole. "Le discours le plus difficile de ma vie, a-t-il avoué avant de souligner à quel point le patriarche avait été décisif dans la vie des siens. Quand je suis allé étudier à Louvain, j’ai pu prendre un kot. Mais papa avait engagé Willy, un policier, pour surveiller le bâtiment. Il devait éviter que je ne sorte trop. Et finalement, Willy est devenu mon copain de café (rires) . Mais quand je n’étudiais plus assez, mettant ma scolarité en péril, tu m’as envoyé travailler à Bucarest via un de tes contacts. Je me suis rendu compte de la différence entre la vie en Belgique et en Roumanie. Au bout de deux semaines, j’ai voulu revenir. À l’aéroport, c’est une camionnette du RSCA qui m’attendait. Elle m’a emmenée directement au stade où tu étais là, papa, avec Monsieur Constant (Vanden Stock) . Vous m’avez demandé si je voulais toujours travailler comme à Bucarest ou si j’étais prêt à reprendre sérieusement mes études. Ce moment a changé ma vie et je ne peux que te remercier."

Le jour où il a arrêté de regarder le RSCA à la télé

Les moments plus difficiles de la vie du "Renard argenté"ont aussi été évoqués dans les différents discours. Jan Mulder, avec son style plein d’humour et de bon sens, a même parlé de l’affaire Bellemans qui avait pourri l’existence de Constant Vanden Stock puis de Michel Verschueren quand le président avait demandé de l’aide à son manager général face aux maîtres chanteurs. "Vous avez même passé une journée en prison à cause de ça mais ça démontrait votre loyauté à toute épreuve."

Son fils Michael a également parlé des quatre derniers mois compliqués de la vie de Mister Michel. "Quand maman est partie, tu n’as plus été le même. Le jour où tu m’as dit que tu ne regardais même plus les matchs d’Anderlecht à la télé, j’ai compris que c’était la fin. Au nom de toute la famille Verschueren, fais de gros bisous à mamy au ciel."

Dans l’assemblée, les applaudissements ont été nourris après chaque discours, en version bilingue pour Michael Verschueren et David Steegen, l’ancien porte-parole du Sporting. Si Marc Coucke et Roger Vanden Stock n’ont fait que se croiser sans se voir, tout le monde était uni pour saluer la mémoire de ce bourreau de travail, "avec qui on ne s’embêtait jamais", dixit Jan Mulder.

Au bout d’une grosse heure d’une très belle cérémonie donnée par un prêtre habillé en mauve et blanc, les 800 personnes ont quitté la basilique. On y a vu des personnalités aussi différentes que l’avocat Sven Mary, l’ancienne ministre Maggie De Block (qui l’avait connu à l’OpenVLD où Mister Michel avait poussé une liste en 2018), Michou, Pierre Kompany ou Eddy Merckx. Preuve, s’il en fallait une, que Michel Verschueren aura eu de nombreuses vies en une seule.