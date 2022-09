Thalhammer, 51 ans, était arrivé à Bruges en novembre 2021. Il aura dirigé le club à 27 reprises, présentant le bilan de 10 victoires, 8 partages et 9 défaites. Sa série de sept matchs sans victoire, dont un récent partage contre Ostende samedi (2-2), et une 17e et avant-dernière place au classement lui auront coûté sa place.

Après Courtrai, qui a licencié Karim Belhocine, le Cercle est la 2e équipe de D1A à changer d’entraîneur cette saison.