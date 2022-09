La fête à la mai son

Solidité collective

Dix des onze joueurs présents au coup d’envoi étaient déjà là la saison passée, neuf si on ne tient pas compte de Balikwisha. Philip Zinckernagel, le seul nouveau au départ, a été l’auteur d’une joyeuse entrée à Sclessin, avec deux buts, une merveille de frappe puis un coup franc rapidement joué, qu’il a conclu quelques mètres plus loin.

Le médian offensif a été l’ouvreur, mais le Standard a pu compter sur sa solidarité collective pour fermer tous les angles, ou presque, à des Brugeois en manque d’autres solutions.

Un plan audacieux

Le plan de Ronny Deila était audacieux, avec un trio défensif complété par Cimirot à la gauche de Dussenne et Bokadi, et un trio axial offensif Balikwisha-Zinckernagel-Amallah derrière Dragus. Cela avait des allures de 3-1-5-1, avec Raskin en récupérateur, Dewaele et Dönnum pour faire les flancs, en phase offensive. Cela passait en 5-4-1 à la perte, en acceptant de laisser venir Bruges, pour mieux repartir dans la transition avec la technique du milieu, donc.

La défense a très bien tenu, et c’est la confirmation que le passage à trois derrière est une bonne idée, pour garder un certain équilibre. Le Standard n’a encaissé qu’un but lors des quatre dernières rencontres, sur penalty. Il a surtout gagné quatre fois de suite, ce qui ne lui était plus arrivé depuis janvier 2021 et les débuts de Mbaye Leye pour succéder à Philippe Montanier.

Proche du Top 4

Au quart de la phase régulière, le Standard est aux portes du Top 4 et, il faut être honnête, on ne les imaginait pas là, pas à ce point. Les succès à Courtrai et contre Ostende demandaient une confirmation. Elle a été obtenue à St-Trond, où la série sans victoire de quinze ans a été rompue, puis contre Bruges, un cran plus haut, étirant au passage la série à huit matchs de suite sans défaite à Sclessin contre les Blauw en Zwart. Le neuvième match aura-t-il lieu cette saison, en play-off ? Entre l’emballement et la retenue, il faut choisir un camp, et les Rouches savent trop bien que l’émotion, dans un sens ou dans l’autre, peut offrir tout, ou rien. Pour le moment, c’est tout, et le Standard doit en profiter.

Il accueillera Seraing, dans quinze jours, sans Balikwisha, qui a réussi la double performance d’être à la fois buteur et exclu pour la première fois de sa carrière. Son tort a été d’enlever son maillot, pour fêter sa joie et faire chavirer Sclessin, déjà très chaud. C’est un détail de la soirée, mais c’est toujours regrettable d’avoir une règle qui va à l’encontre de la fête. Elle était au moins totale, dimanche, pour un club qui reprend des couleurs et peut voir l’avenir avec sérénité.