La question est de savoir combien de temps l’éclaircie va durer. Mais à l’approche de ses 100 premiers jours à la tête de l’équipe liégeoise, Deila a la cote auprès de ses joueurs et bénéficie d’une popularité grandissante, au club et dans les tribunes.

1. Un management social

C’est une image captée par Standard TV, la télévision du club, après le succès à Saint-Trond (1-2). Nicolas Raskin interpelle Ronny Deila pour lui dire : "J’ai entendu dire que c’était trois jours (de congé) en cas de victoire."L’entraîneur, entouré des joueurs, sur la pelouse du Stayen, sourit, puis valide : ce sera trois jours de congé, pour récompense du travail fourni.

Depuis le début de son mandat, Ronny Deila se démarque par son management. Il a changé les habitudes, a instauré de nouvelles règles de vie et manie le dialogue plutôt que la contrainte.

En Norvège, déjà, il était un people manager proche de ses joueurs, les considérant comme des personnes avant de les considérer comme des sportifs.

Des sorties pour renforcer l’unité

Quand il est arrivé à New York, il a été freiné par la crise du coronavirus, et il a souffert de cette distance forcée, installée avec ses nouveaux joueurs, qu’il n’a pas pu apprendre à connaître comme il le souhaitait.

À Stromsgodset, son premier club en Norvège, il avait presque une relation amicale avec ses joueurs, n’hésitant pas à organiser des activités en dehors du terrain, pour renforcer l’unité d’un groupe où il a lancé, un soir d’avril 2014, Martin Odegaard, 15 ans, passé par le Real Madrid et désormais capitaine d’Arsenal. Une manière de dire qu’il sait travailler avec les jeunes.

À Liège, il a aussi mis en place cette volonté de rassembler, au travers d’un repas collectif dans un restaurant italien lors du stage estival à Garderen, ou à l’occasion d’une soirée partagée avec les joueurs, à Liège. La barrière entraîneur-entraîné n’est pas aussi nette qu’avec d’autres techniciens, et Deila, dans son discours et par ses actes, veut montrer qu’il sait être à la fois rigoureux et bienveillant.

Au soir de la défaite contre OH Louvain (1-3), et d’un mauvais début de saison (4 sur 15), certaines langues auraient pu se délier. Mais la critique la plus sévère qui est remontée était son anglais, que tout le monde ne parvenait pas toujours à comprendre.

S’il peut être amical avec ses joueurs, Deila sait aussi être tranchant. Il l’a démontré avec la gestion des cas Cafaro et Sissako, renvoyés en Belgique au bout de deux jours de stage, puis en maniant l’avertissement et la discussion avec Amallah et Raskin, dont les situations contractuelles étaient délicates à gérer pour le club, en fin de mercato.

2. Un coaching expressif mais pas outrancier

Aussi loin qu’on interroge, en Norvège ou aux États-Unis, les avis sont identiques : Ronny Deila a une forte personnalité, mais il est respectueux. Au Standard, depuis quinze ans, les entraîneurs qui ont réussi ont souvent eu pour point commun un petit grain de folie qui collait au club, de Michel Preud’homme à Ricardo Sa Pinto, en passant par Laszlo Bölöni, Guy Luzon et, dans une moindre mesure, Dominique D’Onofrio et Mircea Rednic.

Deila se démarque sur un point : s’il peut être expressif sur la touche, sans en faire des tonnes, il ne s’en prend pas aux arbitres, ou pas de manière aussi spectaculaire que ses prédécesseurs – D’Onofrio n’invectivait pas trop non plus. Il garde toujours une certaine distance avec le corps arbitral, faisant passer ses messages calmement et ne se plaignant pas publiquement.

Des changements par deux ou par trois

Son mandat vient seulement de débuter et les décisions contre les Liégeois n’ont pas été nombreuses. Mais son rapport aux arbitres était déjà courtois dans ses clubs précédents.

Son coaching est également marqué par sa réactivité. Lors des huit premiers matchs de la saison, il a utilisé quatre systèmes de jeu différents (4-2-3-1 ; 3-5-2 ; 4-4-2 ; 4-1-4-1).

Il n’hésite pas non plus à utiliser ses remplacements, assez tôt s’il le faut. Contre Louvain, il avait sorti Dragus, Raskin et Dönnum à la mi-temps ; contre Ostende, il avait rappelé Boljevic et Emond au repos. Il ne se contente pas d’un remplacement, il sort plus souvent deux ou trois joueurs en même temps. Sur les quarante remplacements effectués, Deila a changé huit duos et quatre trios.

Le technicien norvégien veut peser sur une rencontre, par un coaching actif, à l’image de Pep Guardiola qui change plus de systèmes que de joueurs. Deila a rencontré plusieurs fois l’entraîneur de Manchester City, dans le cadre du partenariat qu’avait New York avec Manchester.

3. Une popularité grandissante

C’est un rituel qui ne date pas de l’époque écossaise, quand il était au Celtic Glasgow. Mais la célébration a été popularisée quand il y était. Le "Ronny roar"est ce moment où Ronny Deila s’approche des tribunes de ses supporters, à domicile ou en déplacement, pour hurler sa joie, avec élan et le poing levé.

La séquence est attendue après un succès, et elle s’est répétée ces dernières semaines, au point que l’entraîneur laisse la célébration se terminer, avec les joueurs, pour profiter de cet instant de quelques secondes avec les supporters, seul.

"Il a réalisé cette célébration, pour la première fois, dans son premier club en Norvège(Stromsgodset) ", explique Stian André de Wahl, journaliste pour le quotidien Nettavisen. "Il aime fêter une victoire avec les supporters; il ne faut pas y voir un calcul."

Tour d’honneur personnel

S’il n’y a pas de calcul dans son comportement, Deila a compris l’importance d’avoir les supporters avec lui, et donc avec son groupe. Il est, actuellement, la caution positive du club.

Il déborde du cadre, et ce n’est pas pour déplaire à ce coach disponible, qui veut aussi devenir le premier entraîneur de son pays à remporter quatre titres de champion, dans quatre pays différents.

Après les sacres en Norvège (Stromsgodset) ; en Écosse (Celtic) et aux États-Unis (New York City), saura-t-il remettre le Standard sur le toit de la Belgique ?

Les seuls échecs qu’il a connus ont été l’absence de titre de champion à Valerenga et une non-qualification en phase de poules de Ligue des champions avec le Celtic.

À New York, ses débuts ont été délicats (sept défaites lors des onze premiers matchs), et les supporters ont manifesté une certaine impatience. Mais il a su gagner les faveurs du public local, a fini par un strip-tease après le gain du championnat et a créé un vide depuis son départ.

Mais Ronny Deila voulait revenir en Europe, où la culture du foot est plus forte que n’importe où ailleurs. Le Norvégien a besoin de cette passion, il l’a trouvée à Sclessin. Où il espère faire briller le soleil un peu plus longtemps que seulement le temps d’un automne.