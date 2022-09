Nacer Chadli sur son retour en D1A, à Westerlo: «Je sentais que j’avais besoin de revenir au pays»

Qatar

"Cela commence fort (sourire) . La Coupe du monde approche à grands pas. Cela fait plus d’un an que je n’ai plus été sélectionné donc, pour moi, ça peut être un objectif mais relativement lointain. Je suis conscient que je ne suis pas prêt à revenir en équipe nationale. Ou à jouer, du moins. Je dois d’abord enchaîner les matchs et les bonnes performances avec mon club puis on verra. Si je retourne un jour avec les Diables, je veux que ce soit à 100 % de mes moyens. Ce n’est pas une déception de ne pas y être pour ces matchs de Ligue des nations parce que je sais que je ne suis pas encore prêt physiquement. Je dois bosser dur dans les prochaines semaines et me sentir bien dans mon corps pour espérer participer au Mondial. Si je vais au Qatar, ce sera mon dernier grand tournoi avec la Belgique."

Rêves

"À 33 ans, il me reste des objectifs. Le premier est simple : j’aimerais juste jouer un maximum de matchs et garder le même enthousiasme et la même passion jusqu’à la fin de ma carrière. Le rêve, c’est ça : continuer à jouer au football. C’est ce que j’aime depuis l’âge de cinq ans, à mes débuts. Une carrière est énergivore, mentalement et physiquement, mais la passion prend toujours le dessus et permet de m’alimenter en énergie et en motivation."

Westerlo

"Je suis très content d’avoir reçu cette opportunité. C’était très important à mes yeux de revenir au pays. Je sentais que j’en avais besoin. Tout simplement pour être proche de ma famille et prendre du plaisir chaque semaine sur le terrain."

"L’étonnement du grand public de me voir signer à Westerlo ? Je ne sais pas. Certes, cela fait un peu bizarre de me revoir en Belgique, ici, mais, après discussion avec l’entraîneur et les dirigeants, le projet m’a convaincu. Le président est turc; cela a probablement facilité le deal avec Basaksehir."

Retraite

"Oui, je me suis déjà posé la question. Peut-être que je resterai dans le football, peut-être pas. À l’heure actuelle, j’hésite beaucoup par rapport à ça. Mais cela ne m’obnubile pas parce que j’estime que j’ai encore quelques belles années devant moi si mon corps me le permet."

Belgique-Japon

"Un match qui va rester dans les annales. La façon dont on a réussi cette remontada (NDLR : 3-2 en huitième de finale de la Coupe du monde 2018) , c’était historique. Incroyable. Collectivement, on a réalisé quelque chose de fort ce jour-là. Personnellement, ça m’a boosté pour le reste du tournoi. Cela fait un bout de temps que je n’ai pas revu le but mais on m’en parle encore très souvent, on me remercie… Ce but a peut-être consolidé mon crédit auprès du sélectionneur, oui, mais j’étais tout de même repris depuis 2011, excepté pour quelques blessures et l’Euro 2016, ce qui reste une grosse déception. Ce but contre le Japon était un moment intense pour tout le monde. Est-ce que cela éclipse le reste de ma carrière internationale ? Si c’est le cas, je ne peux rien y faire."

Génération dorée

"Ce surnom ne nous a pas pesés, non. On a permis à la Belgique de remonter la pente après des années plus difficiles. Il y avait beaucoup de talents, on était jeunes et on a gravi les échelons petit à petit. Cela a soudé notre groupe pour les dernières années. Mais les membres de cette famille vieillissent, qu’est-ce que tu veux (rire) . On parle de la fin de cette génération dorée mais il y a encore de très bons jeunes derrière. Certains sont déjà là et vont reprendre le flambeau. Je ne suis pas du tout inquiet pour le potentiel du football belge. Maintenant que l’équipe nationale a aussi bien évolué, que tout s’est professionnalisé, on peut vraiment exploiter ce talent, ce potentiel. Des regrets ? La demi-finale de la Coupe du monde en Russie, c’est vraiment dommage. Mais on a perdu contre le futur vainqueur, même chose à l’Euro contre l’Italie. Il faut savoir vivre avec cela."

Roberto Martinez

"On a une relation saine. J’ai énormément appris de lui, au niveau tactique avec cette position de wing back à laquelle il m’a le plus souvent utilisé. C’est devenu un nouveau rôle pour moi et je le lui dois."

"C’est un coach très appliqué, qui veut toujours le meilleur dans tous les domaines. Depuis son arrivée, il a su faire évoluer notre football, nous inculquer sa philosophie offensive très forte. Si je peux encore occuper ce poste ? Pour cela, il faut être très bien physiquement et, pour l’instant, ce n’est pas mon cas."

Le Nouveau maillot des Diables rouges

"Je l’ai vu brièvement, et j’ai vu le post décalé de Thomas (NDLR : Meunier, qui s’en moquait gentiment) mais je préfère ne pas donner mon avis là-dessus."

Droits de l’Homme

"C’est un sujet difficile à aborder. Tout le monde a son avis sur la question et je n’ai pas nécessairement envie de donner le mien. Le boycott ? Mais même si Kylian Mbappé ou Lionel Messi le boycottent, le Mondial aura lieu. C’est un événement tellement immense… La désignation du Qatar remonte à plusieurs années (NDLR : 2010) , les stades ont été construits… Ce n’est pas maintenant, à deux mois du début, qu’on va l’annuler. Entre nous, joueurs, on n’en parle pas trop. Je pense qu’il ne faut pas mélanger la politique et le sport. Certains le font, mais ce n’est pas ma tasse de thé."

Regrets

"Je ne vis pas dans cet état d’esprit. J’ai toujours essayé d’avoir mon avenir entre mes mains. Quand on prend une décision, c’est au moment T, on le fait en âme et conscience. Il faut toujours essayer de les assumer ensuite. Dans le football et dans la vie, on fait parfois simplement nos choix au feeling. De toute façon, vivre dans le passé n’amène que des choses négatives. À 16 ans, je n’aurais jamais imaginé jouer dans les clubs par lesquels je suis passé (NDLR : Twente, Tottenham, West Bromwich, Monaco, Anderlecht…) , donc non, je n’ai pas envie de penser à des regrets."

Basaksehir

"J’y ai passé deux ans avec beaucoup de blessures et de déceptions. Mais j’ai du respect pour ce club, son professionnalisme et ses ambitions. Le championnat turc est d’un bon niveau avec son G5 : Galatasaray, Fenerbahçe, Basaksehir, Trabzonspor et Besiktas. La saison passée, on a terminé quatrième et on aurait pu faire un peu mieux sans la méforme qu’on a connue. Mon départ ? C’était des deux côtés. J’ai souvent été blessé et le club a été déçu de mes absences. Ce n’était pas nécessairement de ma faute puisque j’ai subi ces blessures sur le terrain. Ils ont respecté mon choix de revenir en Belgique."

"Toby Alderweireld et Jan Vertonghen sont également revenus au pays cet été. C’est ce que j’avais déjà fait en revenant à Anderlecht (2019-2020) et ce passage en Belgique m’avait fait du bien. Une vraie bouffée d’oxygène. Donc oui, je comprends leur choix. Pour l’instant, je ne me vois plus jouer à l’étranger."

Charleroi

"C’est le match de samedi soir. Contre une bonne équipe, souvent dangereuse sur les transitions, et qui a un très bon entraîneur. Un club compétitif depuis la reprise par Mehdi Bayat. Chapeau à lui. J’ai discuté avec Charleroi avant de recevoir l’offre de Westerlo. Le projet au Sporting hennuyer aurait pu me plaire mais les deux clubs ne se sont pas mis d’accord. Et moi, joueur, je ne peux pas gérer la situation de toutes les parties. Westerlo s’est ensuite positionné et cela s’est conclu. En Belgique, ce sont les deux seuls clubs qui ont manifesté un intérêt."

N°5

"Drôle de numéro pour un offensif, hein ! (sourire) Ceux que j’apprécie étaient déjà pris quand je suis arrivé. Le ‘5’, c’est celui de Zinédine Zidane à son époque au Real Madrid, je l’adorais."

2 juillet 2021

(NDLR : un long silence) "Le match contre l’Italie à l’Euro, où je me blesse… Un jour noir pour l’équipe et pour moi. Cela m’évoque énormément de déception avec cette élimination et le fait d’avoir abandonné mes coéquipiers même si, en quatre minutes (NdlR : il est monté à la 70e et a dû sortir à la 74e) j’avais amené deux fois le danger. Cela a été très dur de me relever mentalement. Ce n’était pas seulement une blessure, il y a également tout le contexte autour de ce match. Aujourd’hui, c’est une motivation supplémentaire pour revenir avec les Diables rouges, pour ne pas rester sur ce jour noir, mais je pars de loin."