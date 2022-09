Jupiler Pro League: à 10 pendant une mi-temps, Malines résiste à Louvain et arrache le point du nul

La première période a été globalement à l’avantage des Malinois, qui ont été les plus présents aux abords de la surface louvaniste sans pour autant convertir en buts leur domination dans le jeu. Ngoy pensait avoir ouvert le score (16e), mais son but a été annulé pour hors-jeu de même que celui d’Al-Tamari en faveur de Louvain (19e), quelques minutes plus tard.