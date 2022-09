Didier Lamkel Zé souffle ses 26 bougies ce samedi mais le programme n’a rien de fastueux, contrairement à ce qu’on pourrait imaginer. "Je sais mais cette image d’enfant terrible a été créée par l’Antwerp. Vous savez, ça fait trois ans que je voulais quitter ce club."

Aujourd’hui, le Camerounais évolue à Courtrai où il a signé un contrat de trois ans fin août, loin de ses ambitions mais déterminé à montrer au monde du football belge qu’il reste un redoutable attaquant.

Devenez-vous plus sage avec l’âge, Didier ?

Je suis toujours le même Didier. J’espère juste que cette année m’amènera beaucoup de buts et m’aidera à réaliser mes projets.

Ça se passe comment vos premières semaines à Courtrai ?

Je suis heureux ici. Tout se passe bien et le groupe est bon. Il y a bien eu une petite affaire dont les médias ont beaucoup parlé (NDLR : lors de son remplacement face à Eupen, il a dit «Il me casse les c…» en parlant de son entraîneur, Adnan Custovic). On disait qu’il y avait des soucis entre le coach et moi mais ce n’est pas le cas. J’étais juste fâché de quitter le terrain. Je le répète : je me sens bien ici et le coach est bon.

Après avoir été sifflé par les fans de l’Antwerp, vous avez été accueilli chaleureusement par le public courtraisien qui a applaudi chacune de vos touches de balle contre le Standard.

Courtrai s’était déjà intéressé à moi dans le passé. J’ai senti le soutien du club à partir du moment où je suis arrivé. Les fans m’envoyaient même des messages avant que je ne signe. J’hésitais entre le Standard et Courtrai mais les supporters de Courtrai continuaient à m’envoyer tous ces gentils messages en me demandant de les rejoindre. Je n’ai aucun regret d’avoir signé ici. J’ai vite trouvé un appartement. Ce n’est pas une grande ville mais ça n’a pas d’importance à mes yeux. J’aime ce club et j’ai été bien accueilli. Je ne peux pas en demander plus.

Mais si on vous avait dit que vous seriez à Courtrai il y a trois ans, qu’auriez-vous répondu ?

C’est vrai que je n’imaginais pas ça mais tu ne sais jamais ce que le football va t’amener. J’ai eu des problèmes à l’Antwerp et je ne voulais plus jouer là-bas. Pourquoi ne pas jouer une saison ou deux à Courtrai pour me relancer puis à nouveau viser plus haut ?

Et si on vous avait dit il y a un mois que vous porteriez les couleurs de Courtrai cette saison, vous l’auriez cru ?

Il y a un mois ? (Il réfléchit) Oui, j’aurais pu le croire. Les premiers contacts avec Courtrai remontent à deux mois déjà. On discutait depuis lors.

On pensait pourtant que vous alliez signer à l’Omonia Nicosie à Chypre. Vous êtes même allé là-bas. Qu’est-ce qui s’est passé ?

C’est un peu fou, je sais. Je voulais vraiment voir le pays avant de signer. Là-bas, je me suis rendu compte que c’était vraiment loin de ma famille et de mes proches. L’accueil n’était pas, en plus digne, de ce que j’attendais. Ils m’avaient dit que l’aéroport n’était qu’à vingt minutes en voiture de la ville mais c’était deux heures en fait. Je ne suis arrivé à mon hôtel que vers trois ou quatre heures du matin. Et ils voulaient que je fasse mes tests physiques le lendemain à neuf heures. J’ai expliqué que ça n’irait pas après une nuit si courte mais ils ont continué à insister. Ça m’a donné un sentiment bizarre et j’ai dit que je ne signerais pas. J’avais aussi un contact avec Ferencvaros. Je suis reparti la nuit suivante. Pour une raison que j’ignore encore aujourd’hui, l’Antwerp n’a pas voulu que je signe en Hongrie. Pourtant, Ferencvaros a tout tenté.

On vous a manqué de respect à Chypre ?

Exactement. Me mentir sur le trajet entre l’aéroport et la ville, ça ne se fait pas. De toute façon, c’était trop loin. Ma petite amie est à Paris et je veux rester proche d’elle. C’est pour ça que j’ai décidé de rester en Belgique.

Vous n’aviez donc pas signé de contrat avec Nicosie, comme le dit le club qui menace de porter l’affaire devant la FIFA ?

Non, non, je connais un peu la Loi. Si j’avais signé là-bas, je ne pourrais pas être ici. Ils ont continué à me téléphoner, même après ma signature à Courtrai. Ils ont aussi demandé à la direction courtraisienne de déchirer mon contrat pour me laisser venir. Mais je ne voulais plus y retourner. Je leur souhaite bonne chance pour leur parcours européen (NDLR : l’Omonia Nicosie joue en Europa League après avoir sorti Gand en barrages) mais c’est fini.

Vous auriez joué la Coupe d’Europe à Nicosie. Et on imagine que le salaire devait être plus élevé qu’à Courtrai.

C’est vrai mais je voulais aussi jouer dans une compétition médiatisée. Ce n’est pas le cas à Chypre, malgré la qualification en Europa League. Je pense beaucoup à la Coupe du monde. Si j’avais juste pensé à l’argent, je serais en Arabie saoudite. Mais j’ai refusé pour ne pas gâcher mes chances de jouer un grand tournoi. J’étais dans la présélection pour les prochaines rencontres du Cameroun mais je ne suis malheureusement pas dans la sélection définitive. Je sais aussi que tout peut aller très vite dans le monde du football.

Vous êtes donc content de l’attention médiatique en Belgique ?

Oui, si c’est pour des interviews. Alors, tu peux expliquer les choses. Grâce à ça, il y aura peut-être des gens qui vont me comprendre. Beaucoup ne me connaissent pas et s’imaginent des choses qui ne sont pas vraies.

Comprenez-vous qu’on puisse penser que vous êtes un enfant terrible ?

Cette image s’est faite à cause de l’Antwerp. Pourtant, il n’y a aucun problème avec moi. Je suis comme tous les autres et je fais ce qu’on me demande, comme le reste du groupe.

Vous parlez souvent de l’Antwerp dans cette interview. Avez-vous des regrets de votre période là-bas ?

Des regrets ? (Il se marre) Non. J’ai fait ce que je devais faire. C’est dommage qu’on se soit séparé dans de mauvaises conditions mais c’est la seule chose triste. Je n’ai aucun regret de tout ce que j’ai fait là-bas.

Avez-vous encore des contacts avec des gens de l’Antwerp ?

Avec quelques joueurs qui ne reçoivent aucun temps de jeu. Mais pas avec d’autres… Ce sont des joueurs mais pas des leaders, croyez-moi. Dès que tu disais un gros mot à quelqu’un, c’était rapporté directement à la direction. Je n’ai jamais compris ça. À Courtrai, j’ai trouvé des personnes qui me comprennent. Beaucoup parlent français dans le vestiaire. Ici, il n’y a pas de clan comme à l’Antwerp avec les Flamands, par exemple.

Pourquoi ne pas avoir quitté l’Antwerp plus tôt ?

C’est ce que je voulais, au moins deux ou trois ans plus tôt. Mais le club ne me laissait jamais partir. Certains ne me respectaient pas. Ils n’ont pas tenu leurs promesses, notamment à propos de mon contrat. Des choses n’étaient pas bien arrangées et je ne trouvais pas ça correct. Mais c’était le club qui pouvait dire si j’avais le droit de partir ou non. C’est à partir de là que mes problèmes ont commencé. Et quand je ne me sens pas respecté… Ici, à Courtrai, les gens sont honnêtes avec moi et il n’y a donc aucun problème. C’est donc pour ça que vous n’avez rien entendu de mal sur moi.

Vous avez marqué votre premier but le week-end dernier mais on sent que votre condition physique est loin d’être optimale.

Petit à petit, ça va mieux. Contre le Standard, ce n’était pas encore bon. Je n’arrivais pas à fournir de gros efforts. Mais chaque match m’aide à aller mieux. La trêve internationale va me faire du bien.

Juste après cette trêve internationale, Courtrai affrontera l’Antwerp. Ça promet…

Je ne prends pas ça comme un match de la revanche. Ce sera une rencontre comme les autres. J’aurai envie de gagner, comme toujours. Maintenant, je veux tourner la page de l’Antwerp.

Une toute dernière question, Didier : vu que vous affrontez Anderlecht ce dimanche, êtes-vous venu à l’entraînement de Courtrai avec un maillot des Mauves ?

Non, non (rires). Courtrai ne m’a rien fait de mal et me respecte. Donc je respecte le club.